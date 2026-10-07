El Salvador apunta a apoyar y fortalecer las iniciativas de Uruguay en la Celac

En ese sentido, el vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, se reunió este miércoles en Montevideo con el mandatario uruguayo, Yamandú Orsi, y con el canciller del país sudamericano, Mario Lubetkin.

Finalizada la reunión, Ulloa destacó a la prensa la importancia de la relación bilateral para fortalecer el proyecto de la Celac: "Teniendo Uruguay la Presidencia, nosotros queremos fortalecer, apoyar y acompañar sus iniciativas", puntualizó.

"La Celac tiene desafíos grandes, Uruguay tiene la Presidencia y nosotros como país y miembros de la Celac queremos fortalecerla", insistió el vicepresidente.

Por su parte, Lubetkin dijo que la visita de Ulloa significa "un salto de calidad" entre El Salvador y Uruguay en temas que definió como "bien importantes".

"En primer lugar el desarrollo del comercio bilateral. El Salvador tiene inversiones aquí importantes en toda el área alimentaria y tiene un rol importante en la industria farmacéutica. Al mismo tiempo, venimos en un desarrollo en todo el tema de inteligencia artificial y el desarrollo tecnológico entre los dos países, así como un equilibrio del comercio bilateral y la cooperación en el área turística", dijo.

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Finalmente, el ministro uruguayo se refirió a la Celac y destacó el "respaldo enorme" que El Salvador le brinda a Uruguay para afrontar diversos desafíos.

Detalló que algunos de estos son la secretaría general de Naciones Unidas, el desarrollo económico, la estabilidad democrática o la seguridad alimentaria.

En el marco de su visita a Uruguay, en la que ya mantuvo diversos encuentros, el vicepresidente salvadoreño se reunirá este jueves con el exmandatario uruguayo Julio María Sanguinetti.