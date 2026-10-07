El tamaño medio de las poblaciones mundiales de vida silvestre disminuyó un 73% en 52 años

El nuevo Informe Planeta Vivo (IPV) de la organización ecologista World Wildlife Fund (WWF) elaborado por la Sociedad Zoológica de Londres (ZSL, en sus siglas en inglés) ha analizado 35.803 tendencias poblacionales de 5.790 especies de vertebrados de todo el mundo.

Aunque la tendencia general es negativa, la mitad de las poblaciones se mantienen estables o en aumento, destacando la recuperación de especies como la tortuga verde, el atún rojo, el tigre o el elefante del sur de África.

"Algunas regiones están perdiendo vida silvestre mucho más rápido que otras y, en cambio, otras especies y ecosistemas son estables o se están recuperando", indica WWF.

El documento señala que el mayor descenso poblacional se produjo en los ecosistemas de agua dulce (85 %), seguido del terrestre (69 %) y el marino (59 %).

La pérdida y degradación del ecosistema constituye la principal amenaza para las poblaciones de fauna silvestre estudiadas (hasta un 30 %), seguida de la sobreexplotación (23 %), el cambio climático (14 %), la contaminación, las especies invasoras y las enfermedades.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A su vez, el informe recalca que estas amenazas se deben a fallos estructurales en los sistemas alimentario, energético y financiero, los cuales "impulsan la pérdida de ecosistemas", "alimentan la crisis climática" e "invierten en actividades perjudiciales" para el medioambiente.

Pese a que los datos no invitan al optimismo, el documento aclara que se están dando pasos en la buena dirección, tanto en el ámbito de la conservación de especies como en la mejora de los sistemas que las perjudican.

El sistema energético, impulsado por la energía solar, se ha convertido en la fuente más barata de generación eléctrica en la mayoría de países, aunque sigue sin avanzar con la suficiente rapidez.

El sector alimentario y de agricultura ha registrado los primeros indicios de avances hacia un punto de inflexión gracias a las iniciativas que trabajan con una producción más respetuosa con la naturaleza y que promueven el comercio y consumo sostenibles.

Finalmente, el sector financiero se encuentra "en las primeras fases de evolución hacia un punto de inflexión", aunque todavía quedaría camino por recorrer.

Según los datos aportados por WWF, en 2023 alrededor de 7,3 billones de dólares se destinaron a actividades que perjudican a la naturaleza, mientras que solo 220.000 millones se destinaron a actividades que la protegen o restauran.

Además, el informe aporta ejemplos de cómo, a través de medidas con "objetivos claros" y "planes revisables", muchas especies han logrado recuperarse.

Concretamente se da el ejemplo de los tigres salvajes (han aumentado más de un 70 % entre 2010 y 2025), las poblaciones de atún rojo del Atlántico y del Pacífico (ninguna de ellas se considera ya sobreexplotada) y la tortuga verde, que en 2025 logró ser la primera tortuga marina de la historia en pasar de la categoría 'En Peligro' a la de 'Preocupación Menor' en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Para los representantes de WWF, estos cambios sistémicos solo son posibles si los países se esfuerzan en cumplir con los objetivos acordados en el Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal (KMGBF) y en el Acuerdo de París.

Además, aseguran, las naciones cuentan con una "oportunidad crucial" en las conferencias de la ONU de los próximos dos meses, en especial en la COP17 sobre biodiversidad desde el 19 de octubre en Ereván (Armenia).

“Es hora de redoblar los esfuerzos y escalar las transformaciones necesarias que ya están en marcha para construir un mundo más sostenible, justo y resiliente. Juntos podemos restaurar nuestro planeta vivo”, concluye el director de conservación de WWF España, Enrique Segovia.