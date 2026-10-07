Esuatini devuelve a sus países a tres migrantes deportados por EEUU, incluido un beliceño

Un ciudadano de Yemen abandonó Esuatini el 8 de septiembre, otro de Belice lo hizo el 30 de septiembre y un tercero de Laos dejó el país el 4 de octubre, todos ellos con destino a sus países de origen, informó el Gobierno de este reino del sur de África en un comunicado publicado en su cuenta de la red social X.

"El Gobierno expresa su agradecimiento a los países y autoridades pertinentes que han cooperado con el Reino para facilitar el tránsito de los nacionales de terceros países mientras viajaban a sus respectivos países de origen. Dicha cooperación ha contribuido a la facilitación fluida y ordenada de sus viajes de regreso", afirmó.

Además, aclaró que las autoridades suazis siguen en contacto con sus homólogos de otros países para "facilitar las solicitudes de repatriación voluntaria".

Por último, resaltó su compromiso de garantizar el respeto y la protección de los derechos, la dignidad y el bienestar de estos deportados durante su "estancia temporal" en el país.

Esuatini -última monarquía absoluta de África- figura entre los doce países africanos que han aceptado recibir a migrantes deportados desde EE.UU., unos acuerdos firmados con la Administración del presidente Donald Trump, y que implican a menudo pagos millonarios por parte de Washington.

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Otros países de África que han recibido a estas personas son Burundi, Liberia, Camerún, Ghana, Ruanda, Uganda, Sudán del Sur, la República Democrática del Congo (RDC), Guinea Ecuatorial, Sierra Leona y la República Centroafricana (RCA).

Organizaciones pro derechos humanos han pedido a los países africanos rechazar estos acuerdos porque exponen a cientos de personas a riesgos de detención arbitraria, malos tratos y devolución forzada a países donde podrían sufrir persecución o tortura.

El Tribunal Supremo estadounidense autorizó el pasado 29 de septiembre al Gobierno de Trump a reactivar temporalmente su política para enviar a deportados a terceros países, dejando en suspenso los fallos de tribunales inferiores que exigían informar a esas personas sobre el país al que serían enviados y darles la posibilidad de impugnar su traslado antes de la expulsión.

Así, EE.UU puede continuar con el programa a la espera de que el alto tribunal escuche argumentos sobre la legalidad de la política en diciembre próximo, antes de emitir una decisión definitiva sobre el caso, que llegará probablemente a mediados de 2027.

Desde que Trump regresó a la Casa Blanca en enero de 2025, más de 25.000 migrantes han sido enviados a 29 terceros países bajo esta política, según datos recopilados por organizaciones y medios estadounidenses.