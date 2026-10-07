Exministro de Comunicaciones de Alejandro Giammattei en Guatemala sufre herida de bala

El cuerpo de Bomberos Municipales detalló mediante sus canales oficiales de comunicación que Maldonado Quiñónez se encontraba en una vivienda en una zona residencial en Ciudad de Guatemala al momento de ser atendido por el disparo.

Maldonado Quiñónez fue ministro de Comunicaciones durante el Gobierno de Alejandro Giammattei (2020-2024), específicamente desde julio de 2021 hasta enero de 2024, cuando el exmandatario dejó su cargo.

"Los técnicos en urgencias médicas le brindaron soporte vital avanzado y, debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado en estado delicado a un centro asistencial privado", explicaron los socorristas.

"Autoridades correspondientes investigan lo ocurrido", añadieron los bomberos sobre el exfuncionario, quien según medios locales recibió un disparo en la cabeza, a la espera de que el Ministerio Público (Fiscalía) determine si fue un ataque armado o un intento de suicidio.

El exministro fue denunciado en 2024 por el actual Gobierno que preside Bernardo Arévalo de León por corrupción, señalado de malversación de fondos en la construcción de un hospital en el departamento (provincia) de Huehuetenango, en el este del territorio guatemalteco.

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De acuerdo a fuentes oficiales, Maldonado Quiñónez también tenía procesos judiciales en su contra por fraude, abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito y estafa debido a la construcción de otro hospital en el norte del país, que se edificó de manera parcial durante su mandato pese a que se pagaron alrededor de 30 millones de dólares para su finalización.

Según expertos, históricamente el Ministerio de Comunicaciones ha sido un foco de corrupción millonario durante la mayoría de los Gobiernos en Guatemala desde la instalación de la democracia en 1986.