Exministro de Comunicaciones de Guatemala acusado de corrupción muere de posible suicidio

Maldonado Quiñónez, de 49 años, fue ministro de Comunicaciones durante el Gobierno de Alejandro Giammattei (2020-2024), en concreto desde julio de 2021 hasta enero de 2024, cuando el exmandatario dejó su cargo.

El exfuncionario fue denunciado en 2024 por el actual Gobierno que preside Bernardo Arévalo de León por corrupción, acusado de malversación de fondos en la construcción de un hospital en el departamento (provincia) de Huehuetenango, en el oeste del territorio guatemalteco.

La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó el deceso del exministro, ocurrido en un hospital privado al que había sido trasladado por los Bomberos Municipales tras ser localizado herido de gravedad en su inmueble.

De acuerdo con el parte policial, en la escena del suceso los investigadores de la PNC hallaron un arma de fuego y manchas de sangre, por lo que contemplan como hipótesis preliminar un "posible suicidio, por establecer".

La pareja del exministro relató además a los agentes que ella se encontraba en la cocina de la residencia cuando escuchó el disparo y, al dirigirse a la sala, encontró a Maldonado tendido en el suelo. La mujer añadió que el exfuncionario estaba bajo tratamiento psicológico y que cuatro semanas antes había intentado quitarse la vida.

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Según fuentes oficiales, Maldonado Quiñónez también afrontaba procesos judiciales por fraude, abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito y estafa debido a la construcción de un segundo hospital en el norte del país, que solo se edificó de manera parcial durante su gestión a pesar de que se pagaron alrededor de 30 millones de dólares para su finalización.

El Ministerio de Comunicaciones ha sido históricamente señalado como un foco de corrupción durante la mayoría de las administraciones en Guatemala desde el retorno a la democracia en 1986.