Familiares honran a víctimas del Festival Nova entre "frustración" y esperanza electoral

"Estoy decepcionado con el Gobierno. No sé nada de mi hija, ni siquiera el lugar donde fue asesinada o donde yace su cuerpo. Simplemente, no les interesa, pero tengo la esperanza de que esto cambie tras las elecciones", dijo a EFE Betsalel Ganon, padre de Shiran (38 años), que fue asesinada hace hoy tres años.

Ese 7 de octubre, milicianos palestinos liderados por Hamás traspasaron la valla fronteriza de Gaza empleando excavadoras y parapentes, al tiempo que lanzaron salvas de cohetes contra territorio israelí.

El ataque y los enfrentamientos con distintos cuerpos de seguridad se prolongaron durante todo el día, principalmente en 'kibutz' (comunidades agrarias) cercanos a la Franja y bases militares de Israel, dejando 1.200 israelíes muertos y 251 secuestrados.

En el tercer aniversario, el primero en el que todos los rehenes con vida o fallecidos han sido devueltos a Israel, familiares, amigos y supervivientes se desplazaron nuevamente al 'kibutz' laico de Reim, donde se realizaba el Festival Nova, en el que murieron casi 400 personas.

A partir de las 6:29 de la mañana, hora del inicio del ataque, el corazón de todos los presentes se encogió y, entre las lágrimas de muchos de ellos, rindieron homenaje a sus seres queridos con velas, cartas, flores y reproduciendo 'Clear Test Signal', una canción de música electrónica tributo a los fallecidos.

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El homenaje se produjo apenas tres semanas antes de que Israel celebre unas elecciones parlamentarias que decidirán el rumbo del país y el futuro político del primer ministro, Benjamín Netanyahu, que lleva tres años siendo ampliamente criticado por los familiares del 7 de octubre debido, entre otras cosas, a los fallos de seguridad que lo propiciaron.

Además, el primer ministro se ha opuesto repetidamente a constituir una comisión estatal independiente que investigue lo ocurrido, optando por una fórmula de composición política más afín a su figura.

Netanyahu tampoco visitó este año el Festival Nova, donde sí estuvieron desde primera hora Naftalí Benet y Avigdor Líberman, dos de los principales líderes que, aun perteneciendo a partidos diferentes, integran el bloque de oposición que aspira a derrocar a la coalición de derecha radical y ultraortodoxa en el poder desde 2022.

A partir de las 10:30 hora local también tenía previsto estar en el Nova el candidato que encabeza el núcleo opositor, Gadi Eisenkot, con su partido Yashar! (¡Recto!).

"Nuestro Gobierno no quiere que estemos seguros, van a seguir de conflicto en conflicto solo por mantener sus asientos, incluso si nos cuesta la vida y nuestro país", expresó a EFE Almog Lahav, ataviada con una capa que portaba la cara de sus diez amigos masacrados en el Nova.

La misma visión compartieron Benny y Maggy, padres de Hilly Salomon (26 años), frente a la placa de su hija, que como cada unas de las víctimas tiene su hueco en la explanada con un texto descriptivo sobre quién era, sus gustos, personalidad o sueños por cumplir, así como una frase que la identificaba y un QR en el que se puede ampliar la información.

"Necesitamos respuestas, saber qué pasó realmente y dejar de dar rodeos sin llegar a ninguna parte", lamentaron los progenitores de Hilly.

Al homenaje por el tercer aniversario también se sumaron soldados israelíes de bases cercanas, vecinos de 'kibutz' e incluso varios grupos de ciclistas, que quisieron estar presentes desde las 6:29.

A esa hora sobrevolaron helicópteros, aviones, y se escucharon ráfagas y detonaciones como parte de la recreación del momento en el que se inició el ataque. No obstante, con la Franja de Gaza situada a apenas 5 kilómetros, las caras de incertidumbre se extendieron, al constatar que las deflagraciones se volvieron a escuchar de manera puntual en la siguiente hora.

Desde el mismo 7 de octubre de 2023, Israel comenzó una campaña de ataques masivos contra la Franja que no ha cesado hasta la actualidad, pese a haber un alto el fuego en vigor y haberse constituido la autodenominada Junta de Paz para Gaza, provocando la muerte de más de 74.200 palestinos e hiriendo a unos 175.000, algunos con lesiones de por vida, en lo que expertos de la ONU y otras organizaciones han definido como un genocidio.

"El mundo cambió tras el 7 de octubre. Mi vida la divido en antes y después de aquello. Llevo toda la vida aquí y puedo decirte que la paz con los árabes no llegará nunca", zanjó en declaraciones a EFE Betsalel Ganon, judío de origen letón.