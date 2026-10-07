Francia se dispone a liberar 10 millones de barriles de diésel de sus reservas en 3 meses

En una declaración desde la sede del Gobierno, Lecornu señaló que firmará próximamente un decreto que autoriza esa operación.

"El diésel en cuestión se compró antes del alza de precios. Se pondrá a la venta al precio de costo de estas existencias", explicó el primer ministro, que convocará a todos los distribuidores "en un futuro muy próximo" para trabajar en la implementación de esta medida.

Paralelamente, el presidente francés, Emmanuel Macron, está "manteniendo una serie de reuniones diplomáticas" para desplegar "reservas estratégicas" de barriles de petróleo, dijo.

Este anuncio se produce horas después de que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) informase en su web que los países que integran este organismo están dispuestos a liberar más reservas estratégicas de petróleo si fuera necesario.

En una reunión celebrada hoy, los gobiernos miembros de la AIE respaldaron la "aceleración" de la liberación de reservas de petróleo anunciadas en marzo y completarlas "lo antes posible", detalló la organización con sede en París.

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Los países también apoyaron, "en la medida de lo posible", dar prioridad a las reservas de diésel, debido a la actual escasez en esos mercados, según la AIE.