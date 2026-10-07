Gobierno de Paraguay descarta cierre de diálogo con la empresa de energía británica Atome

"No se cerraron las conversaciones con la ANDE", refirió Giménez en la radio local Universo, luego de que Atome decidiera el 1 de octubre dar por concluido un contrato firmado en 2022 con la estatal mientras se buscaba "una solución" a la controversia surgida después de la derogación de dos decretos que fijaban tarifas eléctricas reducidas para las industrias convergentes, conocidas por su alto consumo energético.

Giménez afirmó que la rescisión del contrato servirá para "hacer un borrón y cuenta nueva".

Asimismo, indicó que la ANDE no solo tiene "el desafío" de brindarle el servicio a Atome, sino "a una larga lista de empresas" similares.

No obstante, reconoció que a la estatal "le está costando manejar la situación de este cliente nuevo que aparece por primera vez en la historia Paraguay", como las "electrointensivas", empresas que impulsan grandes inversiones y para las que la electricidad representa el 80 % o más de sus costos, según dijo.

Atome, empresa de energías alternativas que produce hidrógeno verde, amoníaco verde y fertilizantes de bajas emisiones, dijo el 1 de octubre pasado en un comunicado que la notificación de rescisión del contrato "no obstaculizará las negociaciones con el Gobierno y ANDE para un nuevo PPA (las siglas en inglés de Acuerdo de Compra de Energía) que garantice la viabilidad del proyecto".

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El pasado 17 de septiembre, Atome notificó a Paraguay su intención de acudir al arbitraje internacional, tras la derogación de los decretos 5860 y 5861 de abril pasado, dirigidos a industrias convergentes, que incluyen sectores como la inteligencia artificial o los centros de datos.

La empresa advirtió que la decisión paraguaya compromete la viabilidad financiera de su iniciativa industrial de fertilizantes de bajas emisiones en la ciudad de Villeta, ubicada en el departamento Central, a unos 30 kilómetros de la capital Asunción, para la que prevé destinar unos 665 millones de dólares.

No obstante, el entonces presidente de la Administración Nacional de Energía (Ande), Félix Sosa, señaló en junio que Atome firmó un contrato en 2022 y que su tarifa eléctrica de "aproximadamente 33 dólares" continúa, pese a la derogación de los decretos.

Gremios paraguayos han declarado que la "tarifa técnica" de la Ande es de aproximadamente 44 dólares por megavatio/hora.