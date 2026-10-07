Gobierno paraguayo califica de "espaldarazo" a Peña los resultados de comicios municipales

"El análisis global es que fue una elección súper positiva y un espaldarazo a la gestión del presidente Peña", dijo el jefe del Gabinete Civil de la Presidencia, Javier Giménez, durante una conferencia de prensa en Mburuvicha Róga, nombre en guaraní de la residencia presidencial.

De acuerdo a los datos del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), el oficialismo se impuso en 187 intendencias (alcaldías) en las municipales del domingo. Con los resultados, el partido de gobierno conquistó 24 municipios más que en los comicios de 2021.

"Estamos muy contentos con lo que pasó el domingo pasado, lógicamente me hubiera gustado ganar en Ciudad del Este y Asunción (la capital del país), pero no se puede ganar en todos lados y en los lugares que se perdió, se perdió por escaso margen", agregó Giménez.

De igual forma, señaló que consideró las elecciones como “una suerte de plebiscito”, que Peña pudo ganar por su gestión económica en Paraguay, que creció 6,6 % en 2025 y proyecta aumentar 4,5 % al cierre de 2026.

"Si uno ata los números que vimos con lo que está ocurriendo a nivel de la economía, primero la macro y después la micro, ve los puntos positivos", insistió.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Pese al optimismo del jefe del gabinete, Peña dijo el domingo que su formación, que ha gobernado casi ininterrumpidamente en Paraguay en los últimos 79 años, tiene "mucho para analizar" después de que su candidato, Camilo Pérez, perdiera por estrecho margen en la capital ante la opositora Soledad Núñez.

Núñez, de la Alianza Juntos por Asunción, ganó en Asunción con 133.325 votos o 47,78 % de las simpatías después del escrutinio del 99,92 % de las mesas, mientras que Pérez obtuvo 128.301 votos o el 45,98 %.