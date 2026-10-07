Hamás defiende la masacre del 7-0 en un comunicado y en mensajes en sus redes sociales

En el comunicado emitido en el tercer aniversario del ataque en el que fueron asesinadas alrededor de 1.200 personas, Hamás, movimiento considerado terrorista por la Unión Europea y Estados Unidos, calificó el ataque de "respuesta natural" a "décadas de amargo sufrimiento" impuesto por Israel.

En ese sentido, rechazó lo que considera intentos de presentar el conflicto como si hubiera comenzado ese día, algo que tildó de "distorsión flagrante de la realidad".

El grupo elogió a sus milicianos, "especialmente de las Brigadas Al Qásam", su brazo armado, a quienes atribuyó haber "destrozado el mito del ejército invencible" con la operación, denominada Inundación de Al Aqsa por Hamás y otras milicias que, como la Yihad Islámica Palestina, participaron en el ataque.

Aquella ofensiva contra el sur de Israel dejó unos 1.200 muertos y 251 rehenes, y desencadenó una masacre israelí sobre la Franja de Gaza que, según el Ministerio de Sanidad del enclave, ha matado a más de 74.200 palestinos y herido a 175.000, además de dejar miles de desaparecidos.

Pese al alto el fuego que entró en vigor en octubre del año pasado, Hamás denuncia en su texto que el "genocidio" continúa y que el Ejército israelí, que ocupa a día de hoy alrededor del 70 % de la Franja, ha matado "con nuevos métodos" a casi 1.500 palestinos.

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Aun así, el movimiento islamista reiteró su compromiso con el acuerdo de alto el fuego y responsabilizó a Estados Unidos y a los mediadores de obligar a Israel a cumplir sus obligaciones y a aplicar la hoja de ruta pactada para lograr el fin total de la agresión, el alivio humanitario y la reconstrucción de Gaza.

Hamás pidió además a la Corte Penal Internacional (CPI) y a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que juzguen al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y a miembros de su Gobierno y del Ejército, y celebró las campañas internacionales de boicot contra Israel, que según el grupo sufre una erosión "sin precedentes" de su apoyo internacional, incluso entre sus aliados occidentales.

El portavoz militar de las Brigadas Al Qásam, Abu Obeida, celebró en su canal de Telegram el tercer aniversario del "Gran Cruce", día en el que sus combatientes "hicieron añicos, de una vez por todas, la doctrina de seguridad de la ocupación".

"Al enemigo no le quedó capacidad alguna de disuasión, de victoria decisiva ni de alerta temprana. Un saludo, impregnado de gloria y orgullo, a los héroes y mártires del Gran Cruce, comandantes y soldados por igual, y a nuestro gran pueblo, principio y fin de la historia", reza uno de sus mensajes.

A los dos millones de gazatíes, Abu Obeida les evocó que, aunque el precio "ha sido alto", las generaciones los recordarán como "artífices de la gloria" y como "quienes cambiaron el rostro de la historia y el equilibrio de poder mundial".

El portavoz encomió el apoyo de los hutíes en Yemen, Hizbulá en el Líbano, distintas milicias iraquíes y el Gobierno iraní, y llamó a actuar al resto del mundo contra Israel.