Jamaica registra la tasa de homicidios más baja en tres décadas

El ministro de Seguridad Nacional, Horace Chang, explicó ante el Parlamento que esto representa una reducción del 24 % este año, tras una disminución del 41 % en 2025, según publicaron este miércoles los medios jamaicanos.
Jamaica, que cuenta con una población de 2,8 millones de habitantes, vivió durante años una crisis por la alta criminalidad, lo que llevó a las autoridades a aumentar entre 2024 y 2025 la ofensiva policial, decretando asimismo varios periodos de estado de emergencia.
"Entre julio y septiembre (de 2026), Jamaica registró alrededor de 23 homicidios. Esta es la cifra trimestral más baja registrada en más de tres décadas, de hecho, desde que se llevan registros mensuales", declaró Chang.
El titular de Seguridad Nacional puso como ejemplo que en septiembre hubo 36 homicidios, lo que representa también el total mensual más bajo en más de 30 años en Jamaica.
"Cinco de los primeros nueve meses de 2026 se encuentran entre los totales mensuales de homicidios más bajos registrados en más de tres décadas", resumió.
Chang lamentó que, durante décadas, los altos niveles de homicidios y violencia se normalizaron, pero destacó que el país ahora experimenta un cambio sostenido.
"Lo que estamos logrando representa una tendencia a la baja gracias a las políticas y programas implementados por el Gobierno para combatir la delincuencia en nuestro país", aseguró.
Según las cifras publicadas de la Fuerza de Policía de Jamaica, la isla registró 666 asesinatos en 2025 frente a los 1.142 contabilizados en 2024 y los 1.393 de 2023.