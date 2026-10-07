Jamaica registra la tasa de homicidios más baja en tres décadas

Jamaica registra la tasa de homicidios más baja en tres décadas

San Juan, 7 oct (EFE).- Jamaica registra la cifra de homicidios más baja en tres décadas, con 407 personas asesinadas en lo que va del año, en comparación con las 534 reportadas en el mismo período de 2025.