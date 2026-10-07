Javier Milei recuerda a las víctimas del 7 de octubre y reafirma su respaldo a Israel

El presidente compartió una publicación del embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, en la red social X, en la que el diplomático rindió homenaje a las víctimas del 7 de octubre de 2023 y recordó que, cuando asumió como embajador en 2024, una de sus prioridades fue acompañar a las familias de los ciudadanos argentinos secuestrados durante el ataque y reclamar su liberación.

“No era una cuestión política, era una misión humanitaria”, afirmó el diplomático, quien destacó el respaldo de Milei a las víctimas y su condena al terrorismo.

Wahnish también recordó a los sobrevivientes del cautiverio en Gaza y llamó a “defender la vida y la libertad y combatir el terror”.

Los ataques del 7 de octubre de 2023, perpetrados por Hamás, causaron la muerte de más de 1200 personas, y 251 personas fueron tomadas como rehenes y trasladadas a Gaza, entre ellas una veintena argentinos.

La Casa Rosada difundió también este miércoles un mensaje en la red social X en el que repudió "al terrorismo en todas sus formas" y renovó su "compromiso con la defensa de la vida y la libertad”.

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El Ejecutivo acompañó sus mensajes con una placa negra con la estrella de David, símbolo identitario del judaísmo, y un lazo dorado en memoria de las víctimas del ataque.

El canciller argentino, Pablo Quirno, por su parte, recordó a las víctimas argentinas asesinadas y secuestradas, y reafirmó el compromiso de Argentina “con la lucha contra el terrorismo y el antisemitismo”, en un posteo de X.

Milei ha mantenido desde su llegada a la Presidencia, en diciembre de 2023, una posición de respaldo político a Israel y una estrecha relación con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

En 2024, durante su visita al país, expresó su apoyo a la liberación de los rehenes, avanzó en la decisión de designar a Hamás como organización terrorista, y anunció el traslado de la embajada argentina a Jerusalén.

Milei calificó lo ocurrido el 7 de octubre como un “brutal ataque terrorista”, un “claro acto terrorista, de antisemitismo” y una expresión del “nazismo en el siglo XXI”.

Respaldó también el derecho de Israel a defenderse y reclamó en reiteradas ocasiones la liberación de los rehenes.

Un comité de expertos independientes de Naciones Unidas, así como organizaciones israelíes de derechos humanos y entidades internacionales como Amnistía Internacional, han concluido que las acciones de Israel en la Franja de Gaza constituyen un genocidio contra el pueblo palestino, una acusación que Israel rechaza.