Jimin, Jungkook o J-Hope: miles de peruanos llevan los nombres de los cantantes de BTS

Un total de 3.203 peruanos llevan el nombre de Kim, seguido por 1.229 que han elegido Jin, otro de los intérpretes favoritos de la banda fundada en 2013 en Corea del Sur.

Otros 362 peruanos llevan el nombre de V, 143 el de Jimin, 41 de Jungkook, 14 son JHope y uno J-Hope y seis son Suga.

También 976 han elegido el nombre de Violet, 16 de Bora (morado en coreano) y uno el de Purple, el icónico color de la banda.

Asimismo, las fanáticas peruanas que se identifican como las 'Army', nombre de la legión de fanáticos y fanáticas de la banda, son 49 y una lleva el nombre del último disco producido por BTS y que identifica a la actual gira internacional de conciertos "Arirang".

"Hay peruanos cuyos nombres reflejan una conexión especial con BTS y todo lo que representa su universo", compartió la cuenta oficial de Reniec en la red social X, uniéndose a la ola de contenido vinculado a la visita del famoso grupo en Lima.

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En las últimas horas, las 'armys' han replicado en redes las primeras reacciones de sus ídolos en la capital peruana, como sus vistas de la playa y los platos que han probado, antes de empezar el primero de los tres conciertos que ofrecerán en Lima en el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

BTS tiene previsto actuar en Lima los días 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), donde se espera más de 50.000 asistentes en cada una de las tres noches, muchos de ellos llegados de otras partes del país y también de otros países de América.