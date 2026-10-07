La actividad de la construcción en Argentina sube apenas un 0,4 % en agosto

Según un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la actividad de la construcción registró en agosto pasado una caída del 4,4 % en comparación con igual periodo de 2025, tras hundirse 4,5 % interanual en julio último.

En los primeros ocho meses del año, la actividad de la construcción acumuló un crecimiento de apenas el 0,8 %.

De acuerdo con el informe oficial, los puestos de trabajo en el segmento de la construcción se redujeron un 0,3 % interanual en julio último, hasta los 375.158.

La superficie a construir autorizada por los permisos de edificación otorgados para la ejecución de obras privadas registró en julio una bajada del 0,3 % con respecto al mismo mes del 2025.

De acuerdo con un informe del Grupo Construya, que reúne a empresas productoras y comercializadoras de materiales para la construcción, las ventas de estos productos registraron en agosto un descenso del 3,46 % con respecto a julio último y una caída del 5,3 % en términos interanuales.

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Según el Grupo Construya, "el estancamiento de los despachos es transitorio" y "la demanda de productos experimentará una leve recuperación en el futuro próximo".

"En este sentido, es importante que la normalización macroeconómica siga su curso y que también comience a impactar en el mercado inmobiliario una mayor oferta de crédito hipotecario", señaló Construya en su informe.

En 2025, la actividad de la construcción acumuló un alza del 6,3 %, desde un desplome del 27,4 % en 2024.