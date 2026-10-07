La actividad industrial de Argentina se recupera un 1,9 % en agosto

Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en agosto el índice de producción industrial manufacturero cayó 3,2 % con respecto al mismo mes de 2025, luego de haber registrado en julio pasado un derrumbe interanual del 4,9 %.

En los primeros ocho meses de 2026, la actividad industrial acumuló una contracción del 2,7 %.

De acuerdo con el informe del Indec, once de las 16 ramas industriales incluidas en la medición oficial registraron en agosto caídas en términos interanuales, entre las que resaltaron las de maquinaria y equipo (-24 %), prendas de vestir, cuero y calzado (-14,7 %) y automóviles (-8,8 %).

Las mejoras destacadas fueron las de productos químicos (+4 %) y refino del petróleo (+4,7 %).

El informe oficial no ofrece datos sobre el desempeño de cada sector respecto al mes anterior.

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Según apuntó la consultora Orlando Ferreres en un informe, la tendencia de la actividad industrial "parece seguir alternando subas y bajas, sin mostrar un crecimiento real en lo transcurrido de 2026".

"Al mirar el detalle sectorial, las refinerías siguen siendo por lejos la actividad más dinámica de la industria local, apoyada por algunos rubros del sector químico y alimenticio", señala el informe privado.

La consultora indicó que espera que "el andar heterogéneo de la industria continúe", aunque sostuvo que cree que se debería "empezar a ver alguna mejora en los meses que quedan del año".

El año pasado, la industria argentina acumuló un crecimiento de apenas el 1,6 %, desde un desplome del 9,4 % en 2024.