La Bolsa de Buenos Aires cierra con una bajada del 2,51 %

En tanto, el índice general S&P BYMA finalizó con una merma del 2,61 %, hasta los 122.329.012,21 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más bajaron fueron las de BBVA Argentina (-4,8 %) y Banco Macro (-4 %), mientras que solo subieron los papeles de Metrogas (+3,2 %) y Telecom Argentina (+0,1 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos bajaron hasta 1,2 % en sus cotizaciones en dólares, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina subió 2,3 %, a 586 puntos básicos.

En el mercado oficial de divisas, el dólar estadounidense se mantuvo en 1.540 pesos argentinos por unidad para la venta al público en el estatal Banco Nación, mientras que la cotización en la plaza mayorista bajó a 1.517 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' subió 15 pesos, a 1.555 pesos para la venta, al tiempo que los denominados dólares financieros operaron con tendencia dispar.

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El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió 0,4 %, hasta 1.619,77 por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) bajó 0,1 %, hasta los 1.539,01 pesos por unidad.