La Bolsa de París cae un 1,22 % por nuevas tensiones en la deuda francesa

La Bolsa de París cae un 1,22 % por nuevas tensiones en la deuda francesa

París, 7 oct (EFE).- La Bolsa de París volvió a caer este miércoles, lastrada por nuevas tensiones en los tipos de interés a largo plazo, especialmente en la deuda pública francesa a 10 años.