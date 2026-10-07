La crisis hídrica en Honduras sigue pese a la 'siembra de nubes'

Desde el pasado 28 de septiembre y hasta este miércoles, la Secretaría de Agricultura y Ganadería ha registrado diez de veinte vuelos previstos.

Según fuentes del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), hasta ahora no ha sido posible medir la cantidad de precipitaciones causadas con la estimulación de lluvias con yoduro de plata porque se requiere de tecnología especializada, pero creen que en algunas zonas ha llovido hasta más del 20 % de lo previsto, según las proyecciones meteorológicas.

Los diez vuelos restantes del programa "serán ejecutados cuando las condiciones meteorológicas sean apropiadas”, y “las jornadas de trabajo recientes abarcan sectores priorizados por déficits de lluvia en Francisco Morazán, Comayagua, Choluteca, Valle, La Paz, Intibucá, Lempira y Yoro, departamentos del centro, sur, oeste y norte de Honduras, según indicó la Secretaría de Agricultura.

La continuidad de los vuelos que restan del programa Siembra de Nubes, según la Secretaría de Agricultura, estará sujeta a la presencia de nubes que cumplan con las condiciones necesarias para aplicar el procedimiento de estimulación, por lo que las fechas y zonas de cada operación serán determinadas de acuerdo con el comportamiento atmosférico.

Pese a que desde finales de septiembre comenzó a llover en casi todo el país, las autoridades consideran que la crisis hídrica no ha finalizado y que por eso se mantienen en situación de emergencia y alertas preventivas en más de un centenar de los 298 municipios que tiene Honduras.

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En el caso de Tegucigalpa, la capital de Honduras, sigue en situación hídrica “crítica” pese a que las dos principales represas que abastecen al 80 % de sus dos millones de habitantes han comenzado a recuperarse con las lluvias de las últimas dos semanas.

El servicio de agua potable está llegando a los capitalinos cada doce días debido a la emergencia y como medida preventiva, porque -según el alcalde de Tegucigalpa, Juan Diego Zelaya- después de las precipitaciones, que finalizarán en octubre, está previsto que vuelva a llover hasta en mayo de 2027.

La empresa mexicana encargada de la "estimulación artificial" de las nubes es Startup Renaissance, que ya ha prestado sus servicios en zonas áridas y semiáridas de México, según su representante, Alejandro Trueba.