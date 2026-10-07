La demanda industrial en México empieza a reactivarse tras dos años de menor inversión

En entrevista, la directiva de una de las mayores desarrolladoras industriales en el país también anticipó un mejor panorama para 2027 mientras la compañía completa inversiones por más de 644 millones de dólares y refuerza su apuesta logística alrededor de la capital mexicana.

Leal explicó que esta mejor perspectiva viene después de tres años especialmente fuertes para la relocalización de empresas hacia México, entre 2022 y 2024, y luego de que se observara, durante 2025, que la inversión y el desarrollo de nuevos proyectos detuvieran el mismo ritmo.

“En lugar de frenar, decidimos anticiparnos”, aseguró la directiva, quien explicó que Finsa utilizó ese periodo para consolidar edificios ya estabilizados y arrendados, con clientes establecidos y en ubicaciones estratégicas.

La empresa cerró así su ciclo de adquisiciones 2025-2026, el mayor de su historia, con 13 operaciones que representaron una inversión superior a 644 millones de dólares e incorporaron 496.000 metros cuadrados de superficie rentable en Hidalgo y Aguascalientes, en el centro del país y en Monterrey y Ciudad Juárez, en la frontera norte.

Leal reconoció que entre 2025 y 2026 la nueva inversión extranjera perdió dinamismo, aunque destacó que las cifras de inversión se mantuvieron apoyadas por la reinversión de empresas que ya operan en el país.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Los fundamentales siguen aquí. Tenemos prácticamente a todas las transnacionales instaladas, una mano de obra de calidad y productiva, y la conexión con el mercado más importante del mundo: Estados Unidos”, sostuvo.

La vicepresidenta de Finsa consideró además que la menor incertidumbre alrededor de la relación comercial de México con Estados Unidos comienza a permitir que algunas empresas retomen decisiones aplazadas.

La directiva señaló que la firma busca adelantarse a esa eventual recuperación mediante la compra y preparación de terrenos, nuevos parques y la construcción de naves disponibles en corredores industriales tradicionales del norte del país.

“Un parque industrial puede tardar hasta dos años en desarrollarse, así que queremos ganarle tiempo a la reactivación”, explicó Leal.

La logística representa otra de las principales apuestas de Finsa, en especial alrededor del Arco Norte de la zona metropolitana de Ciudad de México, una región que Leal consideró todavía poco atendida frente a su potencial como corredor de distribución.

En esa región, Finsa adquirió tres grandes edificios logísticos arrendados a Mercado Libre, ubicados en Hidalgo y que suman más de 291.000 metros cuadrados, la principal operación de su reciente ciclo de compras.

La compañía explicó que su ubicación facilita la conexión con la zona metropolitana del Valle de México y los principales centros de distribución y consumo del país, en momentos en que el comercio electrónico incrementa las necesidades de infraestructura logística. EFE