La descentralización, un reto para mejorar el acceso a la salud en Latinoamérica

"La equidad es uno de los desafíos más complejos y urgentes pero también es posible seguir avanzando para conseguir un mejor acceso para toda la población. Es posible si nos alineamos a un cambio de mentalidad, a cambiar la forma en que nosotros tomamos decisiones, si trabajamos en forma conjunta, si pensamos cómo acercar los servicios a las personas para que sea el sistema el que esté construido en torno a las familias y personas", afirmó el experto.

Sabignoso, uno de los expositores del Roche Press Day, que se celebra esta semana en Costa Rica, explicó que, además de las barreras geográficas, los pacientes latinoamericanos afrontan otras dificultades para acceder a los servicios de salud.

Entre ellas mencionó la "distancia organizacional", relacionada con la burocracia; la "distancia económica", que incluye gastos de transporte, alimentación y pérdida de ingresos por acudir a una cita médica, y la "distancia de información", vinculada al desconocimiento sobre dónde y cuándo buscar atención.

"Todas estas distancias terminan configurando la inequidad. Por eso es tan importante cuando pensamos en descentralizar como una estrategia para acercar servicios, no solamente pensar en mover servicios de un lugar a otro, el cambio es más profundo. Se necesita pensar cómo distribuimos mejor los establecimientos y acercar servicios a lugares donde se encuentra la población", comentó.

Sabignoso señaló que diversos estudios han documentado diferencias en los indicadores de salud y la esperanza de vida según el lugar de residencia, incluso entre localidades cercanas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Estas desigualdades, explicó, pueden acentuarse en las zonas rurales, donde los pacientes deben recorrer grandes distancias para recibir atención o tratamientos y afrontan dificultades relacionadas con el transporte y la disponibilidad de personal médico.

"Tenemos que reconocer que la descentralización no es un debate moderno, es una deuda estructural que arrastramos desde hace más de un siglo", apuntó.

El especialista consideró que la descentralización es una estrategia "muy valiosa" para fortalecer la capacidad de respuesta de los centros de atención primaria, permitir que los hospitales concentren sus recursos en los casos más complejos y mejorar la coordinación entre especialistas y otros niveles asistenciales.

También destacó la importancia de "convertir al hogar en un ámbito más del sistema de salud".

"Estamos tratando de que más personas lleguen al sistema de salud, que haya más hospitales, hospitales con más capacidad resolutiva cuando. Quizás, deberíamos avanzar en que lo que tenemos que hacer no es lograr que más personas lleguen al sistema, sino que el sistema llegue a las personas, construir un sistema en torno a las personas, redes que pongan en el centro a las personas", enfatizó.

Sabignoso llamó a entender la descentralización como una forma de acercar los servicios a las comunidades mediante un mayor acceso a pruebas diagnósticas, laboratorios y especialistas a través de herramientas como la telemedicina.

También mencionó la posibilidad de ofrecer determinados tratamientos a domicilio, incluso para enfermedades como el cáncer de mama, y de fortalecer el acompañamiento a las personas mayores.

Según el experto, este modelo puede contribuir a reducir los desplazamientos de los pacientes, facilitar la vida familiar y disminuir algunas de las cargas asociadas a la enfermedad, además de favorecer el bienestar y la satisfacción de pacientes y personal sanitario.

Para avanzar en esa dirección, subrayó la necesidad de contar con personal capacitado, redes de atención coordinadas, financiamiento adecuado y decisiones basadas en evidencia científica e información.