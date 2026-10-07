La economista Justina Shiroka Pula, elegida presidenta de Kosovo

El Tribunal Constitucional de Kosovo había concedido al Parlamento un plazo hasta la medianoche del 6 al 7 de octubre para elegir al jefe de Estado; de lo contrario, se habrían tenido que convocar nuevamente elecciones, las cuartas en menos de dos años.

La votación de Shiroka Pula, con 81 de los 120 diputados en la Cámara, se produjo pocos minutos después de ese plazo, según pudo comprobarse en la retransmisión en directo de la sesión en la página web del Parlamento.

La Constitución de Kosovo exige la elección del jefe de Estado por al menos dos tercios de los 120 diputados del Parlamento.

Economista y sin afiliación política, la nueva presidenta presidía desde 2025 la Academia de Ciencias y Artes de Kosovo y sucede ahora en el cargo a Vjosa Osmani, cuyo mandato de cinco años concluyó en abril de 2026.

"Kosovo necesita fortalecer sus instituciones y continuar con su orientación euroatlántica", dijo la nueva presidenta en su discurso ante los diputados.

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Tras expirar el mandato de Osmani, los partidos políticos de la antigua provincia serbia no lograron acordar un sucesor, lo que provocó la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones anticipadas en junio.

Shiroka Pula fue propuesta por el gobernante Movimiento de Autodeterminación (LVV), del primer ministro Albin Kurti, en virtud de un acuerdo alcanzado a última hora con el opositor Partido Democrático de Kosovo (PDK).

Kosovo, que declaró en 2008 su independencia de Serbia, sigue sin ser reconocida por Belgrado ni tampoco por varios países de la Unión Europea (UE).