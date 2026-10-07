La empresa china Keda abre una planta de vidrio en Perú e invierte 150 millones de dólares

El complejo industrial incorpora en Perú, por primera vez, una tecnología dirigida a este segmento productivo bajo estándares internacionales que permitirá emplear a 850 operarios en los próximos cinco años, además de oportunidades laborales indirectas para proveedores, transporte y servicios.

Fujimori recorrió las instalaciones de la planta para conocer los productos que elaborará y firmó una pieza de vidrio fabricada especialmente para la ocasión.

En la ceremonia, Fujimori comentó que la inauguración de la planta permite observar cómo "la inversión privada puede convertirse en más producción, más tecnología, más empleo y más oportunidades" para su país.

Según estimó la empresa, la fabricación local de vidrio flotado, utilizado en ventanas, puertas y mamparas, permitirá generar un ahorro de divisas de más de 70 millones de dólares anuales.

La planta de Keda tendrá una capacidad de producción de 600 toneladas diarias, destinadas inicialmente al abastecimiento del mercado interno, que actualmente es atendido con importaciones procedentes de China, Malasia, Indonesia y Chile.

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"El vidrio flotado es usado en varios sectores, tener producción nacional nos permitirá atender demanda interna y reducir las importaciones, con un ahorro de 70 millones de dólares, recursos que antes salían del país y ahora permanecerán en la economía nacional", manifestó Fujimori.

La ceremonia de inauguración contó con la participación del ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo; el gerente general de Keda Perú, Xu Chao; y el presidente del directorio de la plataforma de fabricación de materiales de construcción Twyford International, Yanchang Shen.