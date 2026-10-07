La Eurocámara aboga por reequilibrar economía con China en "punto crítico" de su relación

El pleno aprobó un texto por 454 votos a favor, 86 en contra y 110 abstenciones en la víspera en que el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, acuda a Pekín para asistir a la segunda ronda de consultas sobre comercio e inversión con China.

La eurodiputada a cargo del informe, la liberal belga Hilde Vautmans, aseguró en un comunicado que confía en que el comisario lleve a la capital china este "mensaje económico unánime" y aseguró que la UE debe "cooperar con China siempre que sea posible" sin dejar de mantenerse "firme en materia de seguridad y valores".

En la resolución no vinculante, los eurodiputados reconocen que dialogar con China es “esencial” para abordar desafíos mundiales como el cambio climático, el refuerzo del multilateralismo, la paz y la seguridad, y la promoción de los derechos humanos, el desarrollo internacional, la digitalización o la salud pública.

No obstante, creen que la relación con ese país ha llegado a un “punto crítico” por sus “prácticas económicas desleales”, como “el dumping y el espionaje”, o por su posición sobre la guerra de Rusia contra Ucrania.

En ese sentido, instan a la UE a “reaccionar” por el papel de China como “facilitador decisivo y proveedor de tecnologías de doble uso” a Rusia en esa guerra, ante las “pruebas creíbles” de que le ha suministrado componentes para armas y drones.

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En ese contexto, piden adoptar “urgentemente" medidas para abordar la “instrumentalización” de recursos críticos por parte de China y aplicar rigurosamente la estrategia de reducción del riesgo económico y reequilibrio económico en las relaciones entre las dos partes.

En concreto, piden reducir riesgos en materias primas fundamentales, los medicamentos críticos, la biotecnología, la computación cuántica, los componentes de baterías y las baterías, los vehículos eléctricos, las tecnologías de la información y la comunicación y los semiconductores.

El Parlamento llama, en definitiva, a promover la autonomía estratégica de la UE manteniendo al mismo tiempo “una relación pragmática con China que facilite la coexistencia sin confrontación, proteja los valores e intereses europeos y respalde y complemente una política coherente y asertiva respecto de China”, incluyendo una enmienda de los socialdemócratas que pide específicamente evitar la “confrontación de bloques”.

En cualquier caso, insta a investigar conductas coercitivas chinas en el ámbito de las tierras raras y a considerar el uso del instrumento anticoercitivo.

Considera que el mercado chino de vehículos eléctricos supone “una gran amenaza” para el europeo porque China “exporta su excedente de fabricación”, y pide además medidas para evitar nuevos riesgos para la seguridad derivados de la inversión extranjera china.

Igualmente, instan a poner de relieve “las ramificaciones geopolíticas” del conflicto comercial entre los Estados Unidos y China y sus posibles efectos indirectos en la economía de la Unión, y a valorar la relación con la India para contrarrestar las ambiciones regionales de Pekín.

La Eurocámara ve a Taiwán como un “socio fiable” en comercio y tecnología y pide intensificar los vínculos; al mismo tiempo, defiende contrarrestar la expansión de la presencia política y económica de China y abordar los riesgos de su creciente influencia política y financiera en África o Latinoamérica, donde pone de relieve el compromiso militar y la cooperación tecnológica con Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Los eurodiputados también denuncian “operaciones de influencia chinas” documentadas en los informes sobre amenazas de manipulación de información e injerencia por parte de agentes extranjeros del Servicio Europeo de Acción Exterior y en las evaluaciones de la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA).

Piden reforzar y hacer más eficaz el diálogo sobre derechos humanos entre la UE y China y expresan "profunda preocupación por la expansión masiva” del arsenal nuclear chino.

El Parlamento llama a Pekín a suprimir todas las sanciones impuestas a los actuales y antiguos parlamentarios nacionales europeos, a instituciones y entidades europeas y a su personal, adoptadas en marzo de 2021, y pide considerar esas medidas restrictivas como “un acto político hostil”.

Finalmente, piden a la UE evitar la fragmentación política y adoptar una estrategia unitaria y coordinada para “dialogar diplomática y firmemente con China”, a la vez que protegen los intereses geopolíticos y económicos de la Unión y promueven los derechos humanos.