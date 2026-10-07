La Fiscalía egipcia ordena la cárcel para 6 reporteros de la web independiente Matsadaash

La medida se produce después de recibir información de las investigaciones del Sector de Seguridad Nacional, que revelan que los líderes de los Hermanos Musulmanes -grupo considerado terrorista por Egipto desde 2013- "dieron instrucciones a varios de sus miembros para que crearan páginas y plataformas en las redes sociales", dijo en un comunicado.

La Fiscalía aseguró que dichas plataformas se utilizan para "difundir rumores, noticias falsas y declaraciones engañosas, así como para sembrar dudas sobre el desempeño de las instituciones y los funcionarios del Estado".

El objetivo de esta plataforma, según señaló, "era incitar a la ciudadanía a manifestarse y congregarse -tras fomentar el descontento público-, facilitando así que operativos de la Hermandad se infiltraran entre la multitud para lograr, en última instancia, la meta del grupo de derrocar al Estado y a sus instituciones".

Los seis miembros del equipo editorial de Matsadaash (No lo creas, en árabe) fueron detenidos durante una serie de operaciones de seguridad iniciadas el 28 de septiembre.

Desde el principio Matsadaash negó cualquier vínculo con los Hermanos Musulmanes, así como haber recibido financiación extranjera, al tiempo que sostiene que sus integrantes son egipcios, residen en el país y trabajan desde allí.

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La Fiscalía sostuvo que las investigaciones revelaron que Matsadaash "es uno de los medios de comunicación del grupo" Hermanos Musulmanes y que está gestionada por sus miembros en el extranjero, pero que cuenta con personal dentro del país, "entre ellos un miembro registrado del Sindicato de Periodistas".

"En consecuencia, la Fiscalía emitió órdenes de detención y de registro de sus domicilios. La ejecución de dichas órdenes resultó en la detención de seis personas. Sus abogados solicitaron asistir a los interrogatorios, y los acusados ​​fueron interrogados en presencia de sus letrados", añadió la nota.

Además, afirmó que uno de los acusados "admitió que él y los demás detenidos se habían integrado en el comité de medios de comunicación de los Hermanos Musulmanes".

Sin embargo, la ONG Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales (EIPR) aseguró que ninguno de los seis compareció ante la Fiscalía "hasta cinco días después de su desaparición forzada y de que se les impidiera contactar con sus familias o abogados, en violación de la ley".

"El comunicado de la Fiscalía ignoró las afirmaciones de los periodistas durante la investigación, quienes alegaron haber sido coaccionados, en violación de la ley, para grabar confesiones falsas y fabricadas, con el fin de crear pruebas que posteriormente se utilizarían en su contra", añadió EIPR.

El Ministerio Público dijo no haber observado "lesiones visibles en ninguno de los acusados" después de que estos presentaran denuncias por torturas.

Pero la ONG contradijo estas declaraciones y sostuvo que la Fiscalía "se negó a escuchar los testimonios de los periodistas ni a investigarlos como víctimas en las denuncias de tortura que presentaron".