La guerra en Yemen ya obligó a más de 200.000 personas a abandonar sus hogares

La entidad agregó que en este contexto la crisis humanitaria se agrava a diario, mientras que los fondos para atender las necesidades de la población se agotan.

La respuesta humanitaria para Yemen está financiada solo en un 20 % y las reservas de ayuda están disminuyendo, indicó la OIM, que trabaja con equipos en el terreno para intentar proporcionar alojamientos de emergencia, artículos básicos y servicios de protección para los más afectados.

Asimismo, mostró alarma porque la velocidad del desplazamiento se ha acelerado en las últimas semanas: a mediados de septiembre la OIM contabilizaba unas 76.000 personas desplazadas, a finales de ese mes la cifra había superado las 145.000 y ahora alcanza las 201.217.

La provincia de Taiz es la más afectada, con más de 114.000 desplazados, el 57 % del total; seguida de Lahj (unos 42.200), Adén (20.800), Abyan (9.000) y Al Hodeida (8.200).

La crisis también está provocando que muchos intenten escapar de Yemen, con más de 3.700 personas que ya han huido por mar hacia Yibuti en viajes que -según los testimonios recogidos por la organización- se realizan en embarcaciones sobrecargadas en su mayoría de mujeres y niños, con escasos alimentos y agua.

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"Las personas están huyendo para salvar sus vidas y no encuentran ningún lugar seguro al que ir”, señaló la directora general de la OIM, Amy Pope, quien pidió a los donantes que actúen de inmediato para evitar que Yemen se convierta en "una crisis olvidada".