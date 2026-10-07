La IA cambia el perfil profesional en comunicación: capacidad crítica y transversalidad

Así lo explicó, en una entrevista con EFE, el director profesional del Máster en Innovación y Transformación en Comunicación de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Álex González, quien subrayó que las universidades encargadas de formar a los profesionales también deben adaptarse para reducir la brecha entre cómo está construida la industria en la actualidad y cómo se enseña.

El sector de la comunicación y el márketing, señaló González, se ha organizado tradicionalmente en silos o áreas especializadas, como creatividad, estrategia, medios, relaciones públicas, digital o datos.

Pero las necesidades actuales de las empresas requieren profesionales capaces de entender cómo se relacionan estas disciplinas y de "evolucionar a la medida de la industria", añadió por su parte Rodrigo Castro, director para Latinoamérica del máster de la UCM -universidad que colabora con EFE en la difusión de este contenido-.

La capacidad de la IA para automatizar tareas, acelerar los procesos y "entender el entorno de una forma mucho más profunda que antes" está abriendo un nuevo escenario en el que la formación debe enseñar no solo a utilizar la tecnología, sino a hacerlo con criterio.

"Un estudiante debería saber al menos investigar y analizar usando IA, saber cómo interpretar datos, cómo transformar información en insights (conclusiones útiles), cómo construir una estrategia y entender cómo se distribuye el contenido y cómo se mide", señaló Castro.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por ello, el reto educativo es incorporar la tecnología pero a la vez fortalecer la parte humana, esto es, el pensamiento crítico, la creatividad, la empatía y la capacidad de interpretar contextos con ética.

En el caso de la industria de la comunicación, hay otra capacidad importante y que González considera específicamente humana, la de emocionar: "Nosotros sí sabemos qué significa emocionarse y podemos entender qué mueve a otras personas. La IA no lo sabe, no lo siente. Puede ayudarnos a crear, pero somos nosotros quienes aportamos la intención y la sensibilidad para dirigirla".

Además, para la Chief Transformation Officer del Festival Iberoamericano de la Creatividad (FIAP), Mara Fernández, hay una capacidad previa que ninguna herramienta puede sustituir, que es "la curiosidad y la necesidad de investigar y conocer el producto, la empresa o el servicio" al que hay que aportar soluciones, porque sin ese conocimiento "la IA también se va a quedar corta".

Se trata de reforzar las llamadas 'soft skills' (competencias sociales e interpersonales) más allá de las 'hard skills' (conocimientos técnicos y específicos), para así "enseñar realmente a pensar, a resolver problemas".

Sobre esta base, el Máster en Innovación y Transformación en Comunicación de la UCM impulsa su séptima edición bajo el concepto de 'Full Stack Comms Talent' para formar profesionales con pensamiento sistémico aplicado a la comunicación que sean capaces de comprender las dimensiones de la industria y desarrollar una estrategia global que incluya creatividad, contenidos, influencia, medios, datos y tecnología.

Una de las novedades del máster es el acuerdo alcanzado con el FIAP, que busca acercar a los estudiantes a la realidad de la industria, y ofrecerles una ventana a la creatividad iberoamericana y a las transformaciones que están viviendo las agencias, productoras y medios de la región, especialmente en materia de talento, precisó Fernández.