La inversión en transporte en Perú sumó 18.000 millones de dólares desde 2002

De acuerdo a la Ficha de Adjudicaciones en el Sector Transportes 2002-2025, el avance de inversión ejecutada en infraestructura y servicios alcanza el 68 %, lo cual ha permitido el cierre de brechas en ese sector, según destacó el presidente ejecutivo de Proinversión, Luis del Carpio.

"Los resultados son evidentes, hemos adjudicado 33 proyectos que han permitido generar más de 64 millones de toneladas métricas de tráfico de carga portuaria, como soporte clave del comercio y logística nacional; más de 12 millones de pasajeros aéreos, 219 millones de pasajeros ferroviarios, correspondientes principalmente a la Línea 1 del Metro de Lima y alrededor de 7.000 kilómetros viales concesionados", indicó el funcionario.

Del Carpio reconoció que Perú mantiene importantes limitaciones en conectividad, calidad de servicio y capacidad logística, temas que impactan en los costos de transportes, eficiencia de las cadenas productivas y acceso a los mercados.

En ese sentido, el titular de Proinversión explicó que promueven una visión en la que la infraestructura de transportes no se concibe de manera aislada, sino como parte de un sistema logístico integrado que articula el territorio.

"Venimos trabajando, a través de ejes de desarrollo, hacia una mayor integración física y digital de la infraestructura, así como fortalecer la planificación y la ejecución de proyectos con una lógica de corredor donde los proyectos permitan interconectar desde la frontera con la costa del océano Pacifico", apuntó Del Carpio.

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En los últimos dos años, las metas de adjudicaciones de APP y Proyectos en Activos (PA) ascendieron a 550 millones de dólares en aeropuertos, 372 millones de dólares en puertos y 4.704 millones de dólares en obras viales, según cifras de Proinversión.