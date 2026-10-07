La líder conservadora británica acusa al laborismo de Burnham de promover ideas del pasado

En su discurso de clausura del congreso anual de su formación en Birmingham (centro de Inglaterra), Badenoch sostuvo que los conservadores afrontan "una batalla por el alma de la nación" de cara a las próximas elecciones generales, previstas en principio para 2029.

La dirigente 'tory', que asumió el cargo tras la histórica derrota de su partido en los comicios de 2024, acusó a Burnham de impulsar medidas que "harán a la gente más pobre".

"Gastar dinero que no tenemos en cosas que no podemos permitirnos no es ser amable; es una temeridad", afirmó, en alusión a las nuevas políticas sociales, y reprochó al Ejecutivo creer que "el crecimiento económico lo crean los políticos".

Badenoch insistió en que el Partido Conservador bajo su liderazgo representa "la sensatez" frente a un laborismo "adicto al gasto y a la deuda". "No dejen que Andy Burnham les engañe con sus pestañeos y sus cortezas de cerdo", advirtió, tras criticar los vídeos en TikTok del primer ministro y su imagen de hombre corriente del norte de Inglaterra.

Tras arremeter contra el Partido Laborista -que, con Burnham al frente, ha recuperado el liderazgo en las encuestas-, la líder conservadora volvió a descartar un eventual pacto electoral con el populista Reform UK de Nigel Farage, su rival por la derecha, al que se han fugado varios de sus colegas.

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En una medida muy aplaudida por las bases, Badenoch prometió hoy que un futuro Gobierno conservador abolirá el impuesto de sucesiones sobre la vivienda familiar, con vistas a eliminar posteriormente todas las facetas de ese gravamen.

A lo largo del congreso, la política, de 46 años y origen nigeriano, presentó el programa 'The Right Way' (El camino correcto), un documento de principios inspirado en el texto 'The Right Approach' (El enfoque correcto) con el que la ex primera ministra Margaret Thatcher sentó las bases del manifiesto conservador en 1976.

En esa declaración, Badenoch defiende un Estado fuerte "en defensa, fronteras, orden público, Estado de derecho e infraestructuras esenciales" y limitado cuando los ciudadanos "pueden decidir por sí mismos".

El martes, el partido prometió que si llega al poder hará una inversión de hasta 10.000 millones de libras (unos 11.800 millones de euros) para construir el Escudo Britania, un sistema integrado de defensa aérea destinado a proteger infraestructuras críticas y bases militares frente a ataques con drones y misiles.

También prometió una rebaja a la mitad de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social para los trabajadores de entre 21 y 24 años, con el objetivo de incentivar su contratación.

En otra iniciativa muy celebrada por los militantes, los conservadores propusieron eliminar el denominado 'impuesto a las mansiones', el recargo sobre el impuesto municipal que el Gobierno laborista prevé aplicar a los propietarios de viviendas en Inglaterra valoradas en más de 2 millones de libras (unos 2,36 millones de euros).

En este congreso, Badenoch, cuya popularidad personal va en ascenso, ha conseguido inyectar optimismo a unas bases desanimadas tras los últimos reveses electorales.

No obstante, ese empuje no se refleja aún en las encuestas: el Partido Conservador se mantiene en tercer lugar con un 20 % de la intención de voto, por detrás del gobernante Partido Laborista, que alcanza el 27 %, y de Reform UK, en segunda posición con el 22 %.