La pobreza de los hogares en Uruguay alcanza el 11,6 % en el primer semestre de 2026

En comparación con el primer semestre de 2025, las personas bajo la línea de pobreza descendieron al pasar de 17,7 % a 14,8 % y las personas bajo la línea de indigencia bajaron del 1,8 % a 1,2 %.

"La estimación de la indigencia a nivel de personas para el total del país señala que de cada 1.000 personas, aproximadamente 12 no alcanzan el ingreso mínimo previsto para cubrir las necesidades alimentarias básicas", detalla el informe.

Se añade que "el valor que toma la proporción de personas pobres para el primer semestre de 2026 implica que de cada 1.000 personas, aproximadamente 148 no superan el ingreso mínimo para cubrir las necesidades básicas alimentarias y no alimentarias consideradas por esta metodología".

Según esta metodología, un hogar es considerado indigente o pobre extremo si el ingreso disponible ajustado per cápita del hogar es inferior al valor de la canasta básica alimentaria (CBA).

Mientras que un hogar es considerado pobre si el ingreso disponible ajustado del hogar es menor al de la línea de pobreza determinada para ese hogar, que se construye "teniendo en cuenta la CBA, el número de integrantes y la canasta básica no alimentaria".

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En 2025, un 16,6 % de las personas en Uruguay estuvo bajo la línea de pobreza, mientras que un 1,7 % se mantuvo bajo la línea de indigencia.

Esta metodología de medición no permite hacer una comparación con otros países de la región por ser diferente. De hecho, al presentar el informe de 2024, las autoridades advirtieron que para comparar se debía recurrir a un algoritmo consistente a través de los países, como los de la Cepal o el Banco Mundial.