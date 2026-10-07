La producción brasileña de vehículos hasta septiembre fue la más alta en siete años

El salto estuvo impulsado por un aumento del 9,7 % en la producción de automóviles particulares y comerciales ligeros, con 2,05 millones de unidades salidas de las fábricas entre enero y septiembre, según los datos de la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores (Anfavea).

El buen resultado llevó a la entidad a elevar su proyección de producción hasta 2,8 millones de unidades, lo que equivale a un aumento del 6,7 % frente a 2025. De confirmarse, la producción de 2026 estará próxima a la de 2019 (2,95 millones de unidades), pero lejos del récord de 2013 (3,74 millones).

La patronal atribuyó el aumento de la fabricación al fuerte aumento de las ventas de automóviles nuevos en el país, que llegaron a 2,26 millones de unidades hasta septiembre, un 18,1 % más que en el mismo período de 2025.

Mientras que las ventas de vehículos fabricados en el país subieron un 15,3 % en los nueve primeros meses, hasta 1,79 millones de unidades, las de importados saltaron un 30,4 %, hasta 463.942, principalmente de eléctricos chinos.

La participación de los eléctricos subió desde el 3,1 % en 2025 hasta el 7,7 % en lo que va de este año.

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"Las ventas de eléctricos crecieron 206 % en los nueve primeros meses del año. Estamos siendo testigos de una transición muy rápida en el mercado", admitió el presidente de Anfavea, Igor Calvet, en rueda de prensa.

Anfavea prevé ahora que las ventas subirán un 15,2 % frente a las de 2025 y alcanzarán las 3,1 millones de unidades, su mejor nivel desde 2014 (3,5 millones de unidades), aunque aún por debajo del récord de 2012 (3,8 millones).

El aumento de las ventas internas compensó la fuerte caída de las exportaciones. Según Anfavea, en los nueve primeros meses del año Brasil embarcó al exterior 333.953 vehículos, con una reducción del 23 % con respecto al mismo período del año pasado.

En valores, las exportaciones disminuyeron un 22,8 %, hasta 8.474 millones de dólares entre enero y septiembre.

Las exportaciones a Argentina cayeron un 37,7 %, hasta 158.500 unidades hasta septiembre; las dirigidas a México, un 3,8 %, hasta 56.100; las destinadas a Uruguay, un 29 %, hasta 18.100; y las que tuvieron a Chile como destino un 25,2 %, hasta 15.600.

El único destino al que aumentaron las ventas fue Colombia, con una subida del 3,9 %

"Pero lo más grave es la caída de las ventas a Argentina, que muestran nuestra dependencia al país vecino, destino del 47 % de nuestras exportaciones", dijo Calvet.