La UA aborda el proceso de paz en RDC con el presidente ruandés y rebeldes congoleños

"Esta tarde en Urugwiro Village, el presidente Kagame se reunió con una delegación de miembros del panel de mediadores de la UA para el proceso de paz en el este de la RDC", dijo este miércoles la Presidencia ruandesa en su cuenta de la red social X.

Entre los mediadores de la UA se encuentran la expresidenta de Etiopía Sahle-Work Zewde, el expresidente de Kenia Uhuru Kenyatta y el expresidente de Botsuana Mokgweetsi Masisi.

Durante el encuentro, ambas partes hablaron sobre los próximos pasos para lograr una paz "duradera y estable" en el este congoleño, así como de las principales causas del conflicto.

El mismo equipo mediador se reunió el lunes con el M23 en la ciudad congoleña de Goma, capital de la provincia de Kivu del Norte (este) y bajo control rebelde, y en la que también participó la Misión de las Naciones Unidas en la RDC (Monusco), la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y el Mecanismo Conjunto Ampliado de Verificación Plus (EJVM).

"Estos encuentros brindaron la oportunidad de escuchar diferentes perspectivas sobre el proceso de paz, la situación humanitaria y de seguridad, y las medidas necesarias para fortalecer la confianza", afirmó este miércoles la UA en un comunicado.

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Los mediadores hicieron un llamamiento al "estricto respeto" de los compromisos de alto el fuego, así como para cooperar con los mecanismos de verificación del mismo.

Asimismo, subrayaron la "urgente necesidad" de proteger a la población civil, de prevenir la violencia sexual y género, y de garantizar tanto la rendición de cuentas por las violaciones cometidas como un acceso humanitario "seguro y sin trabas".

El conflicto se agravó a finales de enero de 2025, cuando el M23 tomó el control de Goma y, semanas después de Bukavu, capital de la provincia de Kivu del Sur (este), tras combates con el Ejército congoleño.

Desde que el presidente congoleño, Félix Tshisekedi, y el ruandés, Paul Kagame, firmaron el 4 de diciembre de 2025 en Washington un acuerdo de paz en presencia de su homólogo estadounidense, Donald Trump, que ratificó el pacto de junio de 2025 (firmado a nivel ministerial), ambas partes se han acusado mutuamente de violarlo.

Ese acuerdo se suma a los esfuerzos de mediación auspiciados por Catar entre el Gobierno congoleño y el M23, que el 15 de noviembre de 2025 rubricaron en Doha un acuerdo marco.

El este de la RDC, rico en minerales esenciales para la industria tecnológica, vive desde los años noventa un conflicto alimentado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la misión de la Monusco.