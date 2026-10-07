La UA lanza una agencia de calificación crediticia para subsanar deficiencias en África

"No solo cambiará la percepción de nuestras economías, sino que también dará un nuevo impulso a los inversores que buscan oportunidades", declaró el presidente de la Comisión de la UA, Mahmoud Ali Youssouf, durante la 2ª Conferencia Africana Anual sobre Calificaciones Crediticias, celebrada en Port Louis, capital de Mauricio, que albergará la sede de AfCRA.

Esta nueva institución pretende fortalecer la arquitectura financiera africana y garantizar que los gobiernos, subgobiernos y empresas africanas sean evaluados con equidad en los mercados financieros internacionales.

Su importancia, según Youssouf, pasa por permitir condiciones de endeudamiento más justas para los gobiernos africanos, así como mejorar su acceso a los mercados de capitales.

Para los inversores, AfCRA ofrecerá perspectivas equilibradas y contextualizadas sobre el riesgo en el continente, al mismo tiempo que se ofrece a los Estados una financiación más sostenible para proyectos públicos.

La institución funcionará de forma independiente y será autofinanciada e impulsada por el sector privado, sin que los gobiernos puedan poseer acciones.

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Además, otros 23 estados no tienen calificación crediticia.

Nestor Ntahontuye, primer ministro de Burundi, país que ocupa la Presidencia rotatoria de la UA, declaró que esta agencia no es un "mero acto administrativo", sino un "acto de soberanía".

"Durante mucho tiempo, las economías africanas han sufrido un sesgo sistémico en la arquitectura financiera mundial. Con demasiada frecuencia, las agencias de calificación internacionales aplican a nuestros Estados criterios desconectados de nuestras realidades económicas y marcados por una percepción exagerada del riesgo", añadió.

En ese sentido, la secretaria ejecutiva adjunta y economista jefe de la Comisión Económica para África de las Naciones Unidas, Hanan Morsy, dijo que estos criterios cuestan al continente africano unos 75.000 millones de dólares (unos 67.000 millones de euros) anuales en "pagos excesivos" de interés.

Todo ello hace que se desvíen unos recursos "muy escasos" de otros sectores como la salud, la educación o las infraestructuras.

Por su parte, la directora ejecutiva del Mecanismo Africano de Revisión por Pares, Marie Antoinette Rose-Quatre, celebró que el continente haya elegido un "camino distinto" al de quejarse "eternamente" de instrumentos ajenos.

"El éxito se medirá sobre si los Estados miembros, las entidades subnacionales soberanas y las empresas reciben evaluaciones que reflejen fielmente el mercado y las realidades en las que operan. Dependerá de nuestro compromiso colectivo con una gobernanza política y económica más sólida", señaló.

En su labor de clasificación crediticia, AfCRA colaborará con el Banco Africano de Desarrollo, las Comunidades Económicas Regionales (CER), con reguladores nacionales e instituciones financieras y con socios internacionales.