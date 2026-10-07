Las 'armys' esperan el deseado primer concierto de BTS en Perú: "Nos abrió un mundo nuevo"

BTS tiene previsto actuar en Lima los días 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), en el Cercado de Lima, donde se espera más de 50.000 asistentes en cada una de las tres noches, muchos de ellos llegados de otras partes del país y también de otros países de América.

"Empecé a ser fan con mi amiga a los 12 años y fue como descubrir un mundo nuevo... (y hoy)( se cumplió el sueño", dice nerviosa a EFE Yorka, que llegó con Rosi esta misma mañana desde la ciudad de Tacna, situada a más de 1.200 kilómetros de la capital, en la frontera con Chile.

Entre las 'armys', como se conoce a las legiones de fanáticos de esta 'boyband' de K-pop, destacan botas altas, mechas de colores y prendas de inspiración surcoreana, como la típica blusa denominada jeogori que lleva María Claudia y que cuenta que tiene ilusión por ver la interacción de los siete integrantes de la banda con el público peruano, porque cada concierto "es diferente".

"Ya he visitado Corea del Sur dos veces y estoy aprendiendo coreano", dice la seguidora mientras muestra carteles que ella misma ha escrito en esta lengua que ha descubierto gracias a la banda.

Junto a ellas, otras jóvenes universitarias explican que no solo siguen a BTS por su música, sino por cómo son a nivel personal y relatan que son muy generosos con causas sociales pero nunca lo hacen público, "no como otros famosos que son más hipócritas".

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Pero no todo es emoción y alegría, entre las fanáticas hay reventa ilícita de entradas, gente que se cuela y personas que venden su lugar en la cola, lo que generó incidentes y la intervención de la policía.

A lo largo de la fila, que se formó desde hace varios días, cientos de peruanos aprovechan el momento y venden a las jóvenes seguidoras todo tipo de productos de la banda, desde camisetas, llaveros, banderas hasta accesorios para el pelo, láminas y 'uchiwas', abanicos asiáticos con los rostros de los cantantes.

Para dar fuerzas a las emocionadas seguidoras en la jornada maratónica también hay infinitos puestos de comida, bebida, venta de taburetes de plástico y distintos emprendimientos de maquillaje, peinados elaborados y tatuajes temporales de la agrupación.

Incluso una academia de baile ha llevado a la fila que rodea al estadio a varios de sus profesores y alumnos para realizar coreografías de BTS y así animar a jóvenes a que se inscriban a sus clases.

El Gremio de la Pequeña Empresa de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) indicó que la entrada promedio cercano se ubica en 844 soles (245 dólares), pero el impacto económico también incluye los gastos de las asistentes en alimentación, alojamiento, transporte, compras, mercadotecnia y entretenimiento.

Las 'armys' han preparado también distintas interacciones con el grupo durante el concierto, como ponerse máscaras inspiradas en la cultura peruana durante la canción 'Hooligan' y otros elementos tradicionales del país en el tema 'Idol', así como hacer una gran ola durante 'Swim' y activar luces rojas durante el tema 'Body to body'.

Al final de determinadas canciones el público peruano coreará 'BTS es clave y Perú lo sabe' y también exhibirán pancartas temáticas por cada uno de los tres conciertos.

En honor a Jim-in Park también llevarán elementos alusivos al cantante como 'uchiwas' con su foto y corazones amarillos, además de cantarle feliz cumpleaños.