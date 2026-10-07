Las exportaciones de Perú sumaron 74.123 millones de dólares entre enero y agosto de 2026

El gremio exportador señaló que el resultado fue impulsado principalmente por el comportamiento favorable de los precios internacionales de algunos minerales, aunque remarcó que el desempeño mostró "diferencias importantes" entre sectores.

Cinco de ellos registraron una caída en sus valores FOB (el precio de la mercadería en el punto de embarque), entre ellos la pesca primaria, confecciones, metalmecánica, minería no metálica y joyería, mientras que otros nueve reportaron menores volúmenes despachados.

Al respecto, el presidente de ADEX, César Tello, señaló que los altos precios de los minerales siguen siendo "un factor determinante" en el desempeño global de las exportaciones, por lo que consideró necesario acelerar la agenda pendiente para fortalecer los sectores de valor agregado e intensivos en generación de empleo formal y descentralizado.

Según el reporte a agosto de 2026 de ADEX, las exportaciones tradicionales peruanas alcanzaron los 59.380 millones de dólares, con lo que registraron un alza del 45,2 % y representaron el 80,1 % del total exportado.

La minería concentró la mayor parte de los envíos, con 53.898 millones de dólares, un incremento del 50,6 %, favorecido por los mayores precios internacionales del cobre y el oro; mientras que los hidrocarburos crecieron en 36,4 %, y el agro tradicional en 3,1%, pero la pesca tradicional registró una contracción de 26,8 %.

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ADEX precisó que China fue el principal destino de las exportaciones tradicionales peruanas, con el 46 %, seguida por India, Canadá, Estados Unidos y Suiza.

Por su parte, las exportaciones no tradicionales sumaron 14.743 millones de dólares, con lo que tuvieron una variación positiva de 3,1 % respecto al mismo periodo de 2025.

A pesar de ello, este desempeño reflejó una pérdida de dinamismo del sector, ya que entre enero y agosto pasado los crecimientos mensuales se mantuvieron por debajo del 10 %, e incluso se registró una contracción de 3,1 % en mayo.

Los sectores con los mayores incrementos fueron siderometalurgia (14,6 %), químico (11 %), maderas (8,1 %), varios (4,1 %), textil (3,8 %), pesca para consumo humano directo (3,4 %) y agroindustria (1,8 %), aunque el volumen exportado de esta última cayó en 2,3 %.

Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de las exportaciones no tradicionales peruanas, con un 28,1% del total, seguido por Países Bajos (9,7 %), China (6,5 %), Chile (6,3 %) y España (5,3 %).