Lecornu plantea un ajuste de 54.000 millones para reducir el déficit al 5 % en 2027

En una comparecencia desde la sede del Gobierno, defendió la necesidad de que Francia disponga de un presupuesto antes de las presidenciales previstas para la próxima primavera.

"Es responsabilidad del Parlamento dar un presupuesto al país", subrayó Lecornu, por lo que pidió a los partidos alcanzar el compromiso necesario para sacar adelante las cuentas públicas.

"Adoptar un presupuesto después de las elecciones presidenciales prolongaría la incertidumbre hasta el próximo otoño, bloquearía inversiones y debilitaría considerablemente al país", afirmó.

El objetivo inicial del Gobierno era reducir el déficit al 4,8 % del PIB en 2027, pero la meta se ha elevado al 5 % para tener en cuenta las necesidades adicionales de gasto en defensa, explicó el primer ministro.

"Tenemos que reducir el déficit", recalcó Lecornu, que insistió en que Francia debe convencer tanto a sus socios como a los inversores que financian su deuda de que cumplirá sus compromisos presupuestarios. El déficit público francés alcanzará este año el 5,4 %, según las previsiones.

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Lecornu defendió el esfuerzo presupuestario con un ajuste de 54.000 millones como una forma de evitar otros "mucho más brutales" en el futuro y aseguró que el Gobierno ha optado por mantener la estabilidad fiscal.

El primer ministro anunció también medidas para contener el impacto de los precios de la energía sobre los hogares y las empresas.

Francia pondrá a disposición de los distribuidores 10 millones de barriles de gasóleo procedentes de sus reservas estratégicas durante tres meses.

El Gobierno prepara un decreto para activar la operación, que ha sido comunicada a la Agencia Internacional de la Energía, y que estima que podría reducir el precio del gasóleo en las estaciones de servicio entre 12 y 18 céntimos de euro por litro.

El Ejecutivo también se ha fijado como meta evitar que el precio de la electricidad aumente este invierno, por lo que pidió a EDF que movilice al máximo sus capacidades de producción, dentro de los requisitos de seguridad, y adelantará a enero el pago del cheque energético destinado a los hogares con menores ingresos, frente al calendario habitual de primavera.

El primer ministro dedicó también parte de su discurso a la situación del sector agrícola, afectado por las consecuencias de la ola de calor y la pérdida de cosechas, que hacen que miles de explotaciones afronten problemas financieros, dificultades para alimentar al ganado y pérdidas de producción.

Por ello, el Gobierno ha puesto en marcha un plan de emergencia y prepara nuevas medidas para el sector, además de un plan de recuperación que será presentado al Parlamento porque, según dijo, las explotaciones agrícolas no pueden esperar hasta las presidenciales para recibir apoyo.