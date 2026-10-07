Lecornu reconoce que angustia estudiantil "no surge de la nada" y promete dar respuestas

En una comparecencia desde la sede del Gobierno, en la víspera de una nueva convocatoria de manifestaciones del sector educativo, Lecornu afirmó que "la ira de los jóvenes no surge de la nada" y que "nadie puede permanecer indiferente ante sus inquietudes", expresadas con bloqueos de centros escolares y manifestaciones en los últimos días para pedir mas recursos educativos.

"Eran niños o estaban entrando en la adolescencia durante la pandemia, les pedimos que hicieran un esfuerzo considerable, desde entonces han visto guerras, el cambio climático, a veces a sus seres queridos en dificultades", aseguró el jefe de gobierno francés, quien pese a esas "inquietudes" les pidió que "elijan su rumbo y miren al futuro con confianza".

La plataforma de consulta inaugurada el lunes por el Ministro de Educación Nacional para recoger propuestas de mejora ya ha registrado más de 40.000 aportaciones, precisó, considerando que esta cifra refleja una "expectativa", en particular en lo que respecta a la organización del horario escolar y las condiciones materiales en los centros de enseñanza secundaria.

Según dijo, las contribuciones de los estudiantes de secundaria deben "traducirse en propuestas y enmiendas" para cuando se examine el presupuesto nacional de educación en la Asamblea Nacional, "previsto para el 12 de noviembre".

Reiteró que el proyecto de presupuesto para 2027 prevé aumentar la financiación nacional para la educación a 64.000 millones de euros, "lo que representa un incremento de 1.200 millones de euros en un año".

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El primer ministro también anunció la puesta en marcha de cinco "proyectos", centrados en particular en la sustitución de los profesores ausentes, las condiciones materiales en los centros escolares, la organización del horario escolar y la transparencia del sistema de acceso a la universidad (Parcoursup).

En cuanto, a la polémica sobre la actuación de las fuerzas del orden en la represión de altercados en los institutos, que han causado decenas de heridos tanto entre los agentes como manifestantes, Lecornu afirmó que "no han recibido instrucciones de enfrentarse a los estudiantes de secundaria".

El primer ministro defendió las acciones de la policía y la gendarmería ante la movilización de estudiantes de secundaria.

"Contrario a lo que algunos dicen y repiten, los agentes del orden no han recibido instrucciones de confrontar a estudiantes de secundaria", afirmó el primer ministro, al tiempo que les brindó su "apoyo".

"Su misión -añadió- es proteger la propiedad, pero sobre todo a las personas, hacer cumplir la ley y garantizar el acceso a las escuelas. Deben actuar con proporcionalidad para lograrlo, a menudo en un contexto muy difícil".

Lecornu no hizo ninguna mención a la decisión anunciada hoy por su Gobierno de suspender el uso de granadas de dispersión y aturdimiento durante las operaciones policiales frente a los bloqueos, mientras se investiga la lesión de un estudiante de 15 años que sufrió la amputación de una mano en Lens (norte) este semana.