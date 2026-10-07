Los países de la Agencia Internacional de la Energía, dispuestos a liberar más reservas

Los países de la Agencia Internacional de la Energía, dispuestos a liberar más reservas

París, 7 oct (EFE).- Los países miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) están dispuestos a liberar más reservas estratégicas de petróleo si fuera necesario, según informó este miércoles la organización.