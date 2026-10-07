Los países mediterráneos piden a la UE solidaridad ante inmigración y la crisis climática

"Nuestro objetivo común es un Mediterráneo más seguro, sostenible y resiliente, basado en alianzas estratégicas más sólidas e integrales en toda la región y más allá", se afirma en la declaración adoptada por los representantes de España, Francia, Italia, Portugal, Grecia, Croacia, Malta, Chipre y Eslovenia, que celebraron una cumbre de alto nivel en la ciudad croata de Split.

Al encuentro asistieron los jefes de Estado o Gobierno, entre ellos la italiana Giorgia Meloni y el francés Emmanuel Macron. España estuvo representada por el secretario de Estado para la UE, Fernando Sampedro, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cancelara su participación tras anunciar el lunes el adelanto electoral.

También participaron la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

En la declaración final, los nueves países recordaron que el Mediterráneo es esencial para la seguridad y la prosperidad de toda la UE.

Los países del MED9 pusieron el ejemplo de la ciudad española de Ceuta para destacar que la protección de las fronteras exteriores es una responsabilidad compartida de toda la UE y que la solidaridad "debe aplicarse por igual en todos los tramos de dichas fronteras".

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La lucha contra la inmigración ilegal, el tráfico de personas, el contrabando de droga y el crimen organizado, que afectan a buena parte del Mediterráneo, deben ser, según insistieron, una prioridad de la UE en su conjunto.

El primer ministro esloveno, Janez Jansa, alertó de que sigue habiendo un flujo de inmigrantes por la ruta balcánica a través de Bosnia-Herzegovina y Serbia.

Otro de los temas principales fue la respuesta al encarecimiento de la energía, según declaró el primer ministro croata, Andrej Plenkovic, quien dijo que en la cumbre se ha debatido sobre cómo bajar el precio.

Meloni subrayó la importancia de la convergencia entre los países "porque redunda en beneficio de toda la UE" y recordó "la importancia que tiene para toda Europa reflexionar sobre sus costas meridionales".

En ese sentido, en la declaración se destaca que los corredores energéticos mediterráneos son de importancia estratégica para la seguridad de toda la UE y deberían ser vistos como una inversión para todo el grupo.

Los países mediterráneos respaldaron también la propuesta de presupuesto comunitario hecha por la Comisión Europea, y que países del norte como Alemania, Austria, Países Bajos, Suecia y Dinamarca consideran elevada.

Así, los nueve pidieron un presupuesto "ambicioso y equilibrado", con recursos para financiar las nuevas prioridades de defensa, competitividad, migración y energía sin debilitar las políticas agrícola, pesquera y de cohesión.

Según Plenkovic, se trata de encontrar el equilibrio entre continuar las políticas de "cohesión" de los países más ricos y pobres de la UE y mantener la "competitividad".

En su declaración conjunta, los países del MED9 alertaron de que el Mediterráneo es un punto caliente climático, muy expuesto a la sequía, el calor o la desertificación.

"Los devastadores incendios forestales de este verano han demostrado una vez más que ningún país puede hacer frente por sí solo a los desastres relacionados con el clima", señala la nota, donde se pide a la UE un enfoque común más sólido en resiliencia climática que combine prevención, preparación, ayuda mutua y adaptación a largo plazo.

Los líderes expresaron su "profunda preocupación" por el deterioro de la seguridad en el Mediterráneo y sus alrededores, incluyendo los conflictos en Oriente Medio y África, como Irán, Líbano o Yemen, y la "guerra de agresión" de Rusia contra Ucrania.

También alertaron de la "catastrófica situación humanitaria" en Gaza y destacaron la urgente necesidad de restablecer la prestación de servicios esenciales.

La próxima cumbre de MED9 tendrá lugar en Portugal en 2027.