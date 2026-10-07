Los presidentes de Irán y Turquía felicitan a Putin en su 74 cumpleaños

"Con motivo del cumpleaños, el presidente de Rusia recibe numerosos mensajes y telegramas de felicitaciones de jefes de Estado y Gobierno extranjeros, jefes de organizaciones internacionales, representantes de círculos políticos y sociales", señala el comunicado presidencial.

Entre ellos destacó al mandatario iraní, con quien Putin se reunirá este viernes durante la Cumbre Ecológica del Caspio en la república centroasiática de Turkmenistán.

Pezeshkian informó a Putin sobre la marcha de las negociaciones entre Teherán y Washington y aseveró que "Irán está dispuesto a lograr un acuerdo justo, que garantice una paz sólida y la seguridad en la región. El principal obstáculo en el camino a un acuerdo justo es el enfoque maximalista de la parte estadounidense".

El líder ruso, que nació en San Petersburgo en 1952 y dirige el país desde el 31 de diciembre de 1999, también recibió "unas cálidas felicitaciones" de su homólogo turco.

Según informó la Presidencia turca, durante su conversación ambos "abordaron las relaciones bilaterales, así como cuestiones regionales y globales".

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"El presidente Erdogan desatacó la importancia de garantizar la seguridad de la navegación en el Mar Negro y recalcó que Turquía siempre está dispuesta a contribuir a los esfuerzos para establecer contactos directos entre Rusia y Ucrania", añadió Ankara.

Aunque se espera que también reciba una llamada telefónica del presidente de EE.UU., Donald Trump, que se mostró dispuesto a abordar el posible brote de peste neumónica en Siberia, el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, aseguró en su rueda de prensa telefónica diaria que esta aún no había sido acordada.