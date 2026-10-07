Los talibanes detienen a cuatro personas por un supuesto plan de atentado contra la ONU

Los talibanes detienen a cuatro personas por un supuesto plan de atentado contra la ONU

Kabul, 7 oct (EFE).– El régimen talibán aseguró este miércoles haber arrestado a un grupo de cuatro miembros vinculados al Frente de Resistencia que presuntamente planeaban un atentado con bomba contra la oficina de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA), según informó el Ministerio del Interior afgano.