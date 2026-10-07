Mundo
07 de octubre de 2026 a la - 10:35

Los talibanes señalan a futuros "agresores" que no tolerarán otra invasión tras la de EEUU

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Kabul, 7 oct (EFE).- El Gobierno talibán advirtió este miércoles a quienes denominó como potenciales "agresores" de que Afganistán no volverá a someterse a ninguna ocupación extranjera, el mismo día en que el régimen conmemora el 25º aniversario de la invasión estadounidense, una fecha que los fundamentalistas tachan de "día oscuro" en la historia del país.

Por EFE
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"Cualquier otro agresor que abrigue la siniestra intención de invadir Afganistán debe recordar que, independientemente de su fuerza militar, se verá obligado a rendirse ante la voluntad del pueblo afgano", aseguró el portavoz del Ejecutivo de facto talibán, Hamdullah Fitrat, en un mensaje de audio difundido a los medios.

El portavoz denunció que la intervención militar iniciada por Washington en 2001 dejó un saldo de miles de afganos muertos, heridos, encarcelados y desplazados a lo largo de dos décadas de conflicto.

"Esta lucha demostró que los afganos no se someterán a la ocupación extranjera, ni a la fuerza o presión externas", declaró Fitrat, quien recalcó que la nación recuperó su independencia tras una larga etapa de "yihad y sacrificios".

Estados Unidos y sus aliados de la OTAN iniciaron la operación 'Libertad Duradera' el 7 de octubre de 2001 en respuesta a los atentados del 11S perpetrados por Al Qaeda, cuyo líder, Osama bin Laden, se refugiaba en suelo afgano bajo la protección del primer régimen talibán (1996-2001).

La posterior ofensiva aliada derrocó rápidamente a los fundamentalistas, desencadenando una contienda de 20 años que costó la vida a más de 170.000 personas, entre civiles, fuerzas de seguridad afganas, insurgentes y más de 3.500 soldados internacionales, y supuso un gasto superior a dos billones de dólares para las arcas de Washington.

Tras años de insurgencia y la firma del histórico Acuerdo de Doha en febrero de 2020, la caótica retirada final de las tropas estadounidenses y de la OTAN culminó en agosto de 2021 con la rápida toma de Kabul por parte de los talibanes y el colapso del Gobierno respaldado por Occidente.

El régimen talibán gobierna ahora el país bajo una rígida aplicación de la ley islámica y bajo el aislamiento de la comunidad internacional, que no reconoce su Gobierno.