Madre buscadora en México consigue primer permiso oficial para buscar a hijo desaparecido

La fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, conocida como Ceci Flores, anunció que obtuvo el certificado junto con su hija, Milagros de Jesús Valenzuela Flores, madre y hermana buscadoras, respectivamente.

La acreditación corresponde al Estándar de Competencia EC1542 'Búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas' del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer), el cual permite evaluar y reconocer formalmente conocimientos y capacidades para realizar labores de búsqueda.

El estándar contempla competencias para recabar información sobre una persona desaparecida, elaborar fichas, realizar búsquedas de campo y remotas, así como entrevistas e informes sobre las acciones realizadas.

"Queremos tener más herramientas para hacer aquello que ninguna madre debería tener que aprender a hacer: buscar a sus hijos", señaló Flores en un mensaje en X.

Flores destacó que la constancia es "mucho más que recibir un documento", sino que es el "comienzo" para que más familiares se certifiquen en una labor que llevan años realizando sin un reconocimiento formal.

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"Mañana queremos que sean decenas, cientos y miles de familias buscadoras capacitadas y certificadas en todo México. No queremos sustituir a las autoridades ni asumir una responsabilidad que corresponde al Estado", aseguró la activista.

Flores se convirtió en una de las voces más visibles de la crisis de desapariciones en México tras la desaparición de su hijo Alejandro Guadalupe en 2015 en Los Mochis, Sinaloa, y de Marco Antonio en 2019 en Bahía de Kino, Sonora.

Desde entonces, encabezó búsquedas con otras familias en Sonora y otros estados, con recursos propios y herramientas básicas, ante lo que ha denunciado como insuficiencia institucional.

Su activismo la llevó a ser incluida en 2022 en la lista de las 100 mujeres de la BBC.

También, denunció amenazas y fue localizada con vida tras episodios de desaparición o incomunicación en 2023 y 2024.

En México, hay más de 130.000 personas aún sin localizar, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), que contabiliza las desapariciones desde 1950.