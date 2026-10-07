María Negroni: "La poesía es desnudez, descenso a lo que no sabemos, exploración"

Es también "perderse en ese espacio tan tremendo y, a veces, tan traicionero y tan insuficiente y tan maravilloso, y todo lo que queramos agregar que es el lenguaje", dijo en rueda de prensa en la bienal cultural Encuentros de la ciudad española de Pamplona.

Y recordó que el poeta brasileño Paulo Leminski decía que la poesía es "un inutensilio".

"De alguna manera, no sirve para nada -coincidió-, no tiene más utilidad que la que puede tener el canto de los pájaros o un amanecer o alguna situación sorpresiva, asombrosa que, a veces, nos regala la vida. Por eso no se deja mucho glosar la poesía, se resiste a la glosa", comentó.

"Hay que volver a leer una y otra vez el mismo verso, donde está, a veces, donde incuba, esa especie de grieta o fisura que se abre adentro del lenguaje convencional, que es la cárcel en la que nos movemos", explicó.