Marruecos desarrollará con una empresa francesa un dron de largo alcance

El proyecto tiene como objetivo "favorecer el desarrollo de conocimientos y capacidades nacionales vinculados a las tecnologías aeronáuticas y a los sistemas autónomos", según informó el Ministerio de Industria marroquí.

El acuerdo fue firmado hoy por el ministro delegado encargado de Defensa, Abdellatif Loudiyi, y el presidente y cofundador de Harmattan AI, Mouad M'Ghari, en Marrakech (sur) durante la feria de industria aeronáutica y aeroespacial Marrakech Air Show.

Según los detalles publicados por la prensa marroquí, IRIFI es un dron diseñado para realizar ataques en profundidad contra objetivos situados lejos de la línea del frente y tiene un elevado nivel de autonomía.

Durante la feria, Harmattan AI firmó con el Estado marroquí un convenio de inversión para poner en marcha un proyecto industrial dedicado a desarrollar y fabricar tecnologías antidrones, que permitirá la creación de 1.000 empleos directos e indirectos.

En su intervención en la apertura de Marrakech Air Show, Loudiyi se refirió a la estrategia de su país para asentar las bases de una industria de defensa mediante un marco jurídico, crear zonas industriales, y medidas de incentivos para atraer a inversores extranjeros y establecer acuerdos de colaboración con empresas locales, entre otras.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El objetivo, según el responsable marroquí, es "pasar de ser un país que importa capacidades de defensa a convertirse en un país que desarrolla capacidades nacionales y refuerza su soberanía nacional".

Considerado uno de los principales encuentros de la industria aeronáutica y aeroespacial en Marruecos, el Marrakech Air Show, que se celebra hasta el 10 de octubre, cuenta con la participación de unos 200 expositores procedentes de más de una veintena de países, entre ellos compañías internacionales como Lockheed Martin, Airbus, Boeing, Safran y Thales.