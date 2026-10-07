México anuncia inversión "histórica" de 64.900 millones de dólares en energía hasta 2030

La mandataria detalló que la mayor parte de los recursos, 794.000 millones de pesos (unos 44.100 millones de dólares), se destinará a proyectos de generación eléctrica, mientras que otros 161.000 millones de pesos (unos 8.940 millones de dólares) irán a transmisión y 72.000 millones (unos 4.000 millones de dólares) a distribución.

A ello se sumarán 140.906 millones de pesos (unos 7.820 millones de dólares) para gasoductos.

“Es una inversión histórica”, afirmó Sheinbaum durante su conferencia de prensa matutina, al explicar que los proyectos permitirán incorporar alrededor de 38.000 megawatts (MW) mediante centrales de ciclo combinado, que utilizan gas natural, y fuentes renovables como la solar, eólica y geotérmica.

La inversión en generación combinará recursos de la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE), capital privado y proyectos mixtos, un esquema mediante el cual se aprovecha financiamiento privado para desarrollar infraestructura que, según explicó la presidenta, quedará en manos de la empresa pública.

De los recursos destinados a generación, unos 452.000 millones de pesos (25.100 millones de dólares) corresponderán a proyectos mixtos, cerca de 200.000 millones (11.100 millones de dólares) a inversión privada y 142.000 millones (7.880 millones de dólares) a la CFE.

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Por su parte, la directora general de la CFE, Emilia Calleja, detalló que entre 2025 y 2026 entraron en operación seis centrales de ciclo combinado que incorporaron 3.203 MW de capacidad al Sistema Eléctrico Nacional.

Las plantas se localizan en los estados Guanajuato, San Luis Potosí, Querétaro, Colima, Yucatán y Baja California, regiones que concentran importantes actividades manufactureras, industriales, turísticas y logísticas.

Calleja adelantó que hacia 2030 se incorporarán otras nueve centrales que en conjunto sumarán más de 9.300 MW.

A esta capacidad se agregarán 58 proyectos de generación de la CFE y bajo esquemas de desarrollo mixto, con más de 10.400 MW, mientras que en una primera convocatoria ya fueron adjudicados 38 proyectos solares y eólicos en 16 estados del país.

La funcionaria destacó además el avance del complejo fotovoltaico de Puerto Peñasco, en el norteño estado de Sonora, que alcanzará los 1.000 MW una vez concluidas sus cuatro etapas y que, según el Gobierno, se convertirá en una de las cinco centrales fotovoltaicas más grandes del mundo.

En materia de transmisión, la CFE mantiene 60 proyectos en marcha con los que su red se aproximará a los 115.000 kilómetros.

El plan forma parte de la estrategia del Gobierno de Sheinbaum para ampliar la capacidad del sistema eléctrico mexicano ante el crecimiento de la demanda y las nuevas inversiones industriales, al tiempo que aumenta la generación mediante fuentes renovables.