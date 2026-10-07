México aprueba ley que exige nacionalidad única a candidatos a Presidencia y gobernaciones

La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, informó de que la reforma será publicada este miércoles en el Diario Oficial de la Federación (DOF), después de recibir el respaldo de dos tercios de ambas cámaras del Congreso y de 22 legislaturas estatales.

“Si alguna de las personas tuviera doble nacionalidad, puede renunciar a ella previo a registrarse ante el Instituto Nacional Electoral”, explicó Alcalde durante la conferencia matutina presidencial.

La reforma modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución y establece que quienes aspiren a encabezar los poderes ejecutivos federal y estatales deberán ser mexicanos por nacimiento y no tener otra nacionalidad o renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatos.

También prohíbe a quienes ocupen esos cargos adquirir otra nacionalidad, utilizar un pasaporte extranjero, ejercer derechos políticos vinculados a otra ciudadanía o acogerse a la protección diplomática de otro Estado.

Alcalde precisó que todavía deberán emitirse las disposiciones reglamentarias que determinarán el procedimiento para acreditar la renuncia a otra nacionalidad y las autoridades mexicanas y extranjeras que deberán intervenir.

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La reforma comenzará a aplicarse a partir de 2028, para lo que el Congreso y las entidades federativas deberán adecuar la legislación correspondiente.

Sheinbaum presentó la iniciativa a finales de agosto bajo el argumento de que quienes encabecen el Ejecutivo mexicano o los gobiernos estatales deben representar exclusivamente al país y evitar posibles conflictos derivados de mantener otra nacionalidad.

Partidos opositores sostuvieron que la exigencia restringe derechos políticos de mexicanos con doble nacionalidad, particularmente de quienes emigraron o nacieron en el extranjero.

El debate sobre la doble nacionalidad también ha estado presente en otros procesos electorales de América Latina: presidentes, como Daniel Noboa en Ecuador o Abelardo de la Espriella en Colombia, tienen también la nacionalidad estadounidense, por lo que en ambos países la oposición ha cuestionado la binacionalidad por posibles conflictos de intereses.