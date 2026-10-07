México lleva la menopausia a la agenda pública ante su impacto en la vida laboral

El anuncio llega meses después de que el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en México y la organización SinReglas publicaran un estudio sobre los efectos de la transición a la menopausia en la participación económica de las mexicanas.

La investigación, que combinó datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) con una encuesta a 115 mujeres y evidencia cualitativa, encontró que el 67 % de las consultadas reportó afectaciones en su desempeño laboral o actividades diarias y siete de cada diez evitan hablar de sus síntomas en el trabajo por temor a ser consideradas “menos capaces”.

El martes, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, anunció que el protocolo abordará la salud de las mujeres a lo largo de su ciclo de vida, incluida la menopausia y la prevención de padecimientos asociados como la osteoporosis, y llamó a combatir los estigmas alrededor de esta etapa.

“La menopausia es parte de la vida. Algunas mujeres la viven de una manera, otras de otra, dependiendo de sus características”, afirmó la mandataria, quien consideró “discriminatorio” y “machista” utilizar la condición de “menopáusica” para descalificar a una mujer.

“Todo este proceso se da en los años en los que la mujer es más productiva laboralmente y se habla poco al respecto”, explicó a EFE Olga Patricia García Obregón, especialista en epidemiología y estadística que ha colaborado con la Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

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La perimenopausia, dijo, puede comenzar desde los 40 o 45 años y síntomas como sofocos, problemas para dormir, cansancio, dificultades de concentración o alteraciones del estado de ánimo pueden prolongarse durante años.

“Son tantos tus síntomas que tienen que renunciar a sus trabajos sin saber que no necesitan renunciar, que puede haber una opción de tratamiento”, señaló.

La menopausia también ha comenzado a ganar espacio en la agenda legislativa mexicana, ya que el Senado aprobó en septiembre declarar el 18 de octubre de cada año como 'Día Nacional de la Salud en la Menopausia', una propuesta que todavía debe ser avalada por la Cámara de Diputados.