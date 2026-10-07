Milán se deprecia un 2,51 % por temor a un repunte de la deuda

Por su parte, el índice general Italia All-Share se depreció un 2,49 %, hasta los 52.533,03 enteros.

Durante la sesión se cambiaron de manos 501 millones de acciones por un valor de 3.776 millones de euros.

Los inversores optaron por las ventas por el temor a una nueva crisis de deuda y a la escalada inflacionaria y sus posibles consecuencias, como nuevas subidas en los tipos de interés.

El sector más perjudicado fue el bancario, con algunos de sus principales títulos en números rojos: Unicredit cayó un 4,18 %, Intesa Sanpaolo un 4,04 %, Mediolanum un 3,89 %, Banca Monte Paschi Siena un 3,89 %, Banco Popolare Milano un 2,52 %, Banca Popolare Emilia Romagna un 3,69 %.

En terreno negativo también quedaron algunas compañías electrónicas como la productora de semiconductores Technoprobe (-5,97 %) o la de cables Prysmian (-4,68 %), entre otras.

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Solo siete empresas del selectivo terminaron en verde: la firma de telecomunicaciones Inwit (1,87 %), el coloso del motor Stellantis (1,36 %), Campari (0,49 %), las petroleras Eni (0,41 %) y Saipem (0,11 %), la firma de moda Brunello Cucinelli (0,22 %) y la red de cobros Nexi (0,05 %).