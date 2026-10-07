Milicias aliadas del Gobierno etíope denuncian la entrada de tropas de Eritrea en Tigré

"Tropas eritreas, que han matado y violado a miles de civiles durante la última fase de la guerra, cruzaron hoy a Etiopía al sur de Adigrat, Tigré. Prueba de la alianza Eritrea-FPLT (Frente Popular de Liberación de Tigré)", publicaron las Fuerzas de Paz de Tigré (FPT), leales al Gobierno Federal, en su cuenta de la red social X.

La mencionada ciudad de Adigrat se encuentra en el norte de Etiopía y junto a la frontera entre ambos países.

Las FPT calificaron estas acciones de "invasión" y de "violación" de la soberanía etíope, tras lo que pidió una condena a nivel mundial.

El mensaje fue acompañado de dos imágenes en las que se muestran camiones cargados de tropas supuestamente eritreas.

A lo largo de la jornada fueron difundidas en redes sociales más fotos y vídeos que demostrarían esta presencia eritrea en suelo etíope, aunque EFE no ha podido verificarlas.

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Desde Eritrea no se ha dado información sobre su supuesta entrada en Etiopía, aunque su ministro de Información, Yemane Gebremeskel, dijo este miércoles en X que Adís Abeba "ha golpeado incansablemente los tambores de guerra" al reclamar su acceso al mar Rojo, que Etiopía perdió en 1993 con la independencia eritrea.

"El objetivo general del PP -Partido de la Prosperidad, formación gobernante en Etiopía- es crear una narrativa falaz de 'autodefensa' para racionalizar y camuflar su guerra de agresión", añadió Yemane.

Eritrea y Etiopía rompieron sus relaciones el 1 de octubre en una escalada de tensiones tanto por las declaraciones de Adís Abeba sobre recuperar el acceso al mar Rojo como por las acusaciones vertidas sobre Asmara respecto a su apoyo financiero a grupos rebeldes etíopes, algo que el Gobierno eritreo niega.

Durante el fin de semana, las fuerzas leales a Adís Abeba arrebataron el control de la capital tigrina, Mekelle, al FPLT,después de que este grupo confirmara el sábado la salida de la ciudad de su Gobierno insurgente para "crear las condiciones" que les permitan "aplastar" a su enemigo.

El Ejército federal y aliados han logrado rápidos avances en Tigré desde que, después de meses de una escalada y bombardeos recurrentes con drones, estallaran fuertes enfrentamientos con el FPLT, que anunció una “guerra defensiva” el pasado 23 de septiembre.

A esa situación se suma la formación de una alianza de siete grupos rebeldes y opositores —que incluye al FPLT, al movimiento nacionalista amhara Fano y al Ejército de Liberación Oromo (OLA, en inglés)— para derrocar al Gobierno del primer ministro etíope, Abiy Ahmed, y establecer un Ejecutivo de transición "inclusivo".

Estas acciones avivan los temores al posible estallido de una nueva y devastadora guerra como el conflicto que enfrentó entre 2020 y 2022 al FPLT y el Gobierno etíope, en el que murieron al menos 600.000 personas, según la Unión Africana (UA).