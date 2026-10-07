ONG denuncia maltrato y comercialización de animales en acuario argentino de Mar del Plata

En la denuncia, a la que tuvo acceso EFE, la ONG pide investigar la responsabilidad de funcionarios y organismos públicos que autorizaron o supervisaron esas prácticas.

La Fundación afirma que son "hechos de extrema gravedad institucional, ambiental y biológica” relacionados con el supuesto manejo irregular, retención, sustracción, muerte y eventual comercialización encubierta de ejemplares, entre ellos pingüinos y lobos marinos, en las instalaciones del acuario.

El escrito afirma que habrían fallecido al menos ocho pingüinos y desaparecido o sido sustraídos otros dos, además de señalar posibles irregularidades en el registro de los animales y en las supuestas liberaciones al medio natural.

“Es una cadena de irregularidades”, dijo a EFE el presidente de la Fundación Fauna Argentina, Juan Antonio Lorenzani, quien explicó que el reclamo judicial busca saber si hubo responsabilidad de funcionarios públicos, inspectores y autoridades judiciales que hayan intervenido en el control del establecimiento y en las decisiones posteriores al cierre.

La organización también cuestiona el uso por parte del acuario de la figura de “centro de recuperación”, al asegurar que animales recogidos de la costa para ser rehabilitados habrían permanecido en cautiverio y algunos se habrían reproducido dentro del recinto.

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El denunciante sostiene que la reproducción en cautiverio de fauna silvestre requiere autorizaciones específicas y pide determinar qué ocurrió con los ejemplares nacidos en ese lugar tras el cierre, en 2025.

La ONG pide también revisar los registros de ingresos, egresos, nacimientos y muertes de fauna marina de los últimos diez años, así como las autorizaciones otorgadas para los traslados y la documentación relacionada con los animales.

La denuncia contra el conocido Aquarum de la turística ciudad de Mar del Plata, sobre la costa atlántica y a 415 kilómetros al sur de Buenos Aires, también hace referencia al traslado de 43 pingüinos de Magallanes al Bioparque Bubalcó, ubicado en el centro de la Patagonia argentina y a más de 500 kilómetros del mar.

La fundación protectora de animales pide determinar si el traslado fue precedido por estudios biológicos y ambientales y considera que el nuevo hogar de estos animales sería incompatible con las condiciones naturales de la especie.

"Es una zona totalmente distinta al hábitat en que vivían los pingüinos. Fueron llevados a un lugar donde es extremadamente seco, donde las temperaturas en verano llegan a los 40 grados, muy distinto al clima de la costa argentina", afirmó a EFE Lorenzani.

El escrito además solicita a la Justicia impedir nuevos traslados, egresos o eventuales exportaciones de los animales hasta que se determine su estado y destino.

El Aquarium cerró sus puertas en marzo de 2025 y la empresa responsable, Plunimar, quedó sometida a un proceso de quiebra. En ese contexto comenzó una evacuación progresiva de los animales que permanecían en el predio y que aún continúa.